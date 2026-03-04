Как можно сдержать цены на продукты питания в Казахстане, рассказал глава МНЭ

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса 4 марта 2026 года рассказал, что влияет на цены на продукты в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Серик Жумангарин заявил, что ошибочно связывать рост цен на продукты только с НДС. По его словам, есть ряд факторов.

"Вы знаете, что не всеми продуктами питания мы себя обеспечиваем. По социально значимым продуктам питания, по большинству из них, мы от 70 до 90% себя обеспечиваем. Те люди, которые потребляют не только социально значимые продукты питания, а может, что-то другое, должны понимать, что эти товары могут быть импортные. У нас во всем мире цены на продовольствие растут", – пояснил он.

В пример он привел данные ФАО (FAO), согласно которым в мире подорожали подсолнечное масло, молоко и мясо.

"По итогам января в Казахстане продуктовая инфляция 0,8%, в России – 2%. А львиную долю продуктов мы получаем из России. Соответственно, это импорт инфляции идет. Поэтому винить во всем повышение на 4 процента налога на добавленную стоимость... Здесь многофакторная модель. В каждом отдельном случае надо разбираться, но решение только одно: развитие собственного производства, насыщение внутреннего рынка товарами отечественного производства, чем мы сейчас и занимаемся. Я думаю, успешно", – добавил глава МНЭ.

При этом он подчеркнул, что для людей, которые живут на минимальную зарплату, за чертой бедности, предусмотрена адресная социальная помощь.

Ранее Серик Жумангарин рассказал, как конфликт на Ближнем Востоке скажется на экономике Казахстана.