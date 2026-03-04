Как будут определять ущерб вследствие нарушений при добыче углеводородов

Министр энергетики приказом от 25 февраля 2026 года утвердил в новой редакции Правила определения размера ущерба, причиненного вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при разведке и добыче углеводородов, сообщает Zakon.kz.

Ранее данными правилами также регулировались вопросы определения размера ущерба вследствие нарушения требований по рациональному и комплексному использованию недр при добыче урана.

Правила распространяются на всех недропользователей, в том числе на операторов по контракту на недропользование, доверительных управляющих по углеводородам, независимо от форм собственности.

Определение размера ущерба осуществляется по факту обнаружения, а также при наличии информации по ущербу от самих недропользователей и уполномоченных органов в области углеводородов.

Указывается, что размер ущерба определяют, исходя из объема фактических потерь углеводородов, превышающих их нормированные потери, и исходя из средней стоимости в соответствии с официальными котировками цен за отчетный период.

Превышение фактических потерь углеводородов над нормированными потерями исходит из объемов:

потерь балансовых запасов углеводородов сверх установленных нормированных потерь по каждой части залежи сверх установленных нормированных потерь по месторождению, отрабатываемой одной системой разработки с относительно однородными горно-геологическими условиями, в которой достоверно подсчитаны балансовые запасы углеводородов и возможен первичный учет полноты их извлечения из недр, а также любые необоснованные потери;

запасов углеводородов, оставленных в недрах, не достигнув коэффициента извлечения, несвоевременного списания запасов, преждевременного погашения запасов углеводородов;

потерь балансовых запасов углеводородов, возникших из-за обводнения, возгорания в недрах или добытых углеводородов вследствие нарушения требований по их разработке (добыче);

потерь балансовых запасов углеводородов, рентабельная отработка которых становится невозможной из-за добычи на легкодоступных участках месторождения;

потерь углеводородов при добыче, сборе, транспортировке и подготовке на промыслах сверх нормированных потерь;

потерь извлекаемых запасов углеводородов, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных ископаемых РК, вследствие несоблюдения технологического режима разработки месторождений, предусмотренного базовым проектным документом, анализом разработки или проектным документом, утвержденным до введения в действие Кодекса, а также межпластового перетока углеводородов в вышележащие горизонты через заколонное и межколонное пространство вследствие нарушения требований по рациональному использованию недр при проведении операций по недропользованию;

потерь сырого газа, газового конденсата из-за несоблюдения базового проектного документа, анализа разработки или проектного документа, утвержденного до введения в действие Кодекса, их извлечения и утилизации;

сжигаемого в факелах сырого газа без разрешения и (или) без соблюдения условий разрешений уполномоченного органа в области углеводородов, за исключением случаев угрозы или возникновения аварийных ситуаций, угрозы жизни персоналу или здоровью населения и окружающей среде;

сожженного сырого газа сверх разрешенных, уполномоченным органом в области углеводородов, для сжигания объемов;

потерь сырой нефти (конденсата) при разведке, в том числе при пробной эксплуатации на участке недр сверх нормированных потерь.

Сверх нормированные пластовые потери нефти, конденсата и газа, в том числе попутного (растворенного), определяются отклонениями от коэффициента извлечения, который утвержден в базовом проектном документе, анализе разработки или проектном документе, утвержденном до введения в действие Кодекса.

Также установлено, что при отсутствии индивидуальных приборов учета, расчет проектных потерь проводится по содержанию растворенного газа в добываемом полезном ископаемом, числящихся на Государственном балансе запасов полезных ископаемых РК, и (или) указанного в базовом проектном документе, анализе разработки или проектном документе, утвержденном до введения в действие Кодекса.

Количественное значение сверх нормированных потерь углеводородов, допущенных в процессе первичной переработки (подготовки), определяется по разнице между величиной извлечения, установленной технологией для соответствующего типа (сорта) углеводородов и фактически достигнутого его извлечения в товарный продукт.

Документ содержит примеры определения размера ущерба за сверх нормированные потери.

Приказ вводится в действие с 1 мая 2026 года, за исключением норм, которые вводятся в действие со 2 марта 2026 года.