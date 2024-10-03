Что изменилось в правилах рационального и комплексного использования недр

Фото: Facebook/cpcpipe

Министр энергетики приказом от 24 сентября 2024 года внес изменения в Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр, сообщает Zakon.kz.

В частности, в документе изменилось понимание термина сложные проекты разведки углеводородов. Так, говорится, что сложные проекты разведки углеводородов – проекты, к которым относятся: морские проекты, предусматривающие разведку и (или) добычу любых углеводородов на участке (участках) недр, который (которые) полностью или частично расположен (расположены) в пределах казахстанского сектора Каспийского или Аральского моря;

газовые проекты на суше, предусматривающие разведку и (или) добычу углеводородов на участке (участках) недр, содержащем (содержащих) газовую или газоконденсатную залежь или месторождение с долей объема нефтенасыщенной части двадцать пять процентов и менее от общего объема углеводородов залежи или месторождения;

проекты на суше, предусматривающие разведку и добычу углеводородов на любом участке недр, с не менее чем одним из следующих параметров:

содержащем запасы нетрадиционных углеводородов;



абсолютная глубина самой верхней точки, выявленной (выявленного) залежи (месторождения) углеводородов составляет не менее 4500 метров;



содержание сероводорода в обнаруженной (обнаруженном) залежи (месторождении) составляет в пластовом флюиде 3,5 и более процента;



обнаруженная (обнаруженное) залежь (месторождение) характеризуется аномально высоким пластовым давлением с коэффициентом аномальности 1,5 и более, который определяется как отношение пластового давления к гидростатическому давлению с плотностью жидкости 1000 кг/м3 в стволе скважины;



обнаруженная (обнаруженное) залежь (месторождение) располагается под солевыми отложениями толщиной более 100 метров;



обнаруженная залежь относится к неструктурным ловушкам. Приказ вводится в действие с 13 октября 2024. Мы рассказывали, что в Казахстане единый кадастр государственного фонда недр планируют вести в электронном виде. Читайте также Денис Шипп стал судьей Верховного суда Требования к игорным заведениям изменили в Казахстане Как будут вести реестры в сфере госзакупок с 1 января 2025 года

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