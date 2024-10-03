Что изменилось в правилах рационального и комплексного использования недр
Фото: Facebook/cpcpipe
Министр энергетики приказом от 24 сентября 2024 года внес изменения в Единые правила по рациональному и комплексному использованию недр, сообщает Zakon.kz.
В частности, в документе изменилось понимание термина сложные проекты разведки углеводородов.
Так, говорится, что сложные проекты разведки углеводородов – проекты, к которым относятся:
- морские проекты, предусматривающие разведку и (или) добычу любых углеводородов на участке (участках) недр, который (которые) полностью или частично расположен (расположены) в пределах казахстанского сектора Каспийского или Аральского моря;
- газовые проекты на суше, предусматривающие разведку и (или) добычу углеводородов на участке (участках) недр, содержащем (содержащих) газовую или газоконденсатную залежь или месторождение с долей объема нефтенасыщенной части двадцать пять процентов и менее от общего объема углеводородов залежи или месторождения;
- проекты на суше, предусматривающие разведку и добычу углеводородов на любом участке недр, с не менее чем одним из следующих параметров:
- содержащем запасы нетрадиционных углеводородов;
- абсолютная глубина самой верхней точки, выявленной (выявленного) залежи (месторождения) углеводородов составляет не менее 4500 метров;
- содержание сероводорода в обнаруженной (обнаруженном) залежи (месторождении) составляет в пластовом флюиде 3,5 и более процента;
- обнаруженная (обнаруженное) залежь (месторождение) характеризуется аномально высоким пластовым давлением с коэффициентом аномальности 1,5 и более, который определяется как отношение пластового давления к гидростатическому давлению с плотностью жидкости 1000 кг/м3 в стволе скважины;
- обнаруженная (обнаруженное) залежь (месторождение) располагается под солевыми отложениями толщиной более 100 метров;
- обнаруженная залежь относится к неструктурным ловушкам.
Приказ вводится в действие с 13 октября 2024.
Мы рассказывали, что в Казахстане единый кадастр государственного фонда недр планируют вести в электронном виде.
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