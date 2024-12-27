Определять регистратора зерновых расписок будут по новым правилам

И.о. министра сельского хозяйства приказом от 24 декабря 2024 года утвердил в новой редакции правила проведения открытого конкурса по определению регистратора зерновых расписок, сообщает Zakon.kz.

Правилами определено понятие регистраторская информационная система (информационная система) — автоматизированная система ведения реестра, предназначенная для хранения, обработки, поиска, распространения, передачи и предоставления информации по зерновым распискам и их держателям.

Открытый конкурс по определению регистратора проводит уполномоченный орган.

Уполномоченный орган размещает на официальном интернет-ресурсе www.gov.kz объявление о проведении конкурса за 15 рабочих дней до начала приема заявок.

В объявлении о проведении конкурса указывается следующая информация:

дата и время начала и завершения приема конкурсных заявок;

перечень необходимых документов;

юридический адрес уполномоченного органа;

дата, время и место проведения заседания комиссии.

Срок окончательной даты представления потенциальными регистраторами конкурсных заявок составляет 10 рабочих дней со дня размещения объявления о проведении конкурса.

Для определения регистратора уполномоченный орган создает комиссию. Заседание комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа ее членов.

Заседание комиссии фиксируется с помощью средств аудио-, видеозаписи.

Потенциальный регистратор для участия в конкурсе представляет конкурсную заявку, которая содержит:

заявку, подписанную первым руководителем потенциального регистратора, либо уполномоченным лицом на основании соответствующего документа, подтверждающего полномочия;

копии документов по информационной системе, владельцем которой является потенциальный регистратор:

акт испытаний с положительным результатом испытаний информационной системы на соответствие требованиям информационной безопасности или протокол испытаний с положительным результатом испытаний на соответствие требованиям информационной безопасности;

прейскурант цен на оказание платных электронных услуг клиентам информационной системы.

Конкурсная заявка принимается и регистрируется в канцелярии уполномоченного органа в день ее поступления и выдается секретарю комиссии.

Комиссия определяет соответствие представленных документов и потенциальных регистраторов требованиям.

Для подтверждения наличия интеграционных взаимодействий информационной системы с государственными системами и базами данных, а также возможности проведения в информационной системе операций с зерновыми расписками, в том числе с использованием технологий blockchain, потенциальный регистратор проводит для комиссии демонстрацию работы клиента в информационной системе.

Если в течение срока представления конкурсных заявок представлена только одна конкурсная заявка, соответствующая требованиям, комиссия принимает решение об определении данного юридического лица регистратором.

Если представлены несколько конкурсных заявок, соответствующих требованиям, комиссия определяет регистратора исходя из наименьшего размера ежегодной абонентской платы за годовое обслуживание лицевого счета клиента информационной системы.

При этом ежегодная абонентская плата за предоставление доступа хлебоприемному предприятию к государственному электронному реестру держателей зерновых расписок составляет 36 МРП, а ежегодную абонентскую плату за годовое обслуживание лицевого счета клиента (держателя зерновой расписки, владельца зерна, залогодержателя) потенциальный регистратор определяет самостоятельно.

Протокол об итогах конкурса по определению регистратора оформляется и подписывается и полистно парафируется всеми присутствующими на заседании членами комиссии.

На основании протокола об итогах конкурса по определению регистратора уполномоченный орган принимает решение об определении регистратора.

Приказ вводится в действие с 6 января 2025 года.