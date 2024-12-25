Кто и как определяет квалификацию казахстанских пилотов

И.о. министра транспорта приказом от 13 декабря 2024 года утвердил в новой редакции Правила определения уровня квалификации авиационного персонала, сообщает Zakon.kz.

В правилах говорится, что уровень квалификации авиационного персонала определяется путем проведения квалификационного экзамена.

Обязательным условием проведения квалификационного экзамена является полное завершение кандидатом всех предшествующих процедур, предусмотренных квалификационными требованиями для выдачи или продления срока действия свидетельства авиационного персонала (обучение, стажировка, тренажерная подготовка, летная подготовка).

Оценка теоретических знаний и проверка практических навыков кандидата проверяются на соответствие:

закона;

требованиям стандартов и рекомендуемой практики Международной организации гражданской авиации ИКАО).

Уровень квалификации авиационного персонала определяет экзаменатор или оценщик, назначаемые уполномоченной организацией.

Уровень квалификации авиационного персонала легкой и сверхлегкой авиации, не участвующего в коммерческих воздушных перевозках, определяется постоянно действующими квалификационными комиссиями некоммерческих организаций, объединяющих эксплуатантов воздушных судов.

Положительный результат квалификационного экзамена является основанием для выдачи или продления срока действия свидетельства авиационного персонала, а также внесения или продления срока действия квалификационной или специальной отметки.

До проведения квалификационного экзамена экзаменатор (оценщик):

проверяет готовность необходимых технических средств и рабочих мест;

проверяет наличие необходимых тестовых заданий, контрольных листов;

ознакомляет кандидата с инструкцией по технике безопасности;

предупреждает кандидата о том, что начинать квалификационный экзамен можно только по указанию экзаменатора (оценщика);

проводит инструктаж кандидата о порядке проведения квалификационного экзамена.

Инструктаж содержит следующую информацию:

предупреждение кандидата о том, что ведется аудио-видеозапись;

количество и наименование предметов, по которым будет проводиться квалификационный экзамен;

количество тестовых вопросов в задании;

время, выделенное на сдачу квалификационного экзамена;

пороговый уровень для успешного прохождения квалификационного экзамена;

порядок повторной сдачи квалификационного экзамена в случае неуспешной сдачи;

порядок подачи апелляционного заявления в случае несогласия с результатом квалификационного экзамена.

Все компьютерные записи, относящиеся к квалификационному экзамену, хранятся 5 лет.

Экзаменатор (оценщик) не проводит квалификационный экзамен кандидату, в отношении которого он выступал инструктором в предшествующий экзамену период.

Оценку теоретических знаний проводят автоматизированным способом на компьютерах.

Для прохождения оценки теоретических знаний кандидат представляет экзаменатору:

заявление на проведение квалификационного экзамена;

копии документов специальной и профессиональной подготовки (оригиналы для сверки);

документ, удостоверяющий личность.

Помещение для тестирования оснащается аппаратурой фиксации аудиовидеозаписи процесса оценки теоретических знаний, охватывающей в кадре кандидата, экзаменатора и монитор оборудования, на котором проводится тестирование.

Во время оценки теоретических знаний кандидаты не разговаривают с другими кандидатами, не обмениваются материалами, не используют информацию на бумажных, электронных и иных носителях, не покидают помещение, не используют принимающее-передающие электронные устройства (в том числе мобильные телефоны и иное электронное оборудование). Такие устройства подлежат отключению на время проведения оценки теоретических знаний.

Пороговый уровень для прохождения оценки теоретических знаний составляет не менее 75%.

Оценка теоретических знаний различается по содержанию тестовых заданий, в зависимости от квалификации, на которую заявляет кандидат.

По результатам оценки теоретических знаний принимается одно из следующих решений:

аттестован;

не аттестован.

Кандидаты, получившие результаты оценки теоретических знаний ниже порогового уровня, допускаются к повторной оценке теоретических знаний после 10 рабочих дней со дня прохождения оценки.

На прохождение оценки теоретических знаний дается не более 3 попыток.

Для прохождения проверки практических навыков кандидат представляет экзаменатору по персоналу ОВД заявление на проведение квалификационного экзамена.

Экзаменатор убеждается в том, что кандидат прошел тренажерную подготовку в полном объеме, а задания на тренировку подписаны инструктором диспетчерского тренажерного центра.

При проведении проверки практических навыков с целью получения или продления квалификационных отметок, проверка проводится на рабочем месте специалиста службы ОВД, а в случае низкой интенсивности полетов (менее 20% от пропускной способности рабочего места) на диспетчерском тренажере.

Проверка практических навыков для внесения или продления специальных отметок диспетчеров ОВД проводится по следующим основным критериям:

выполнение функций в соответствии с технологией работы и должностной инструкцией;

соблюдение правил фразеологии радиообмена;

осуществление контроля и планирования, правильность и своевременность действий в складывающейся воздушной обстановке;

анализ и обработка поступающей информации;

использование радиотехнических средств, оборудования рабочего места и авиационной электросвязи;

соблюдение инструкций по взаимодействию со смежными диспетчерскими пунктами, службами и органами, обеспечивающими и контролирующими полеты;

способность обеспечивать ОВД без радиолокационного контроля (при внесении или продления квалификационной отметки «procedural»).

Как определяют уровень квалификации члена летного экипажа

Оценка теоретических знаний членов летного экипажа считается успешно завершенной, если кандидат ответил правильно не менее чем на 75% вопросов и сдал все экзаменационные дисциплины в течение 18 месяцев с начала сдачи первого теоретического экзамена.

Сертификат об успешном завершении оценки теоретических знаний действителен:

для получения свидетельства пилота легких и сверхлегких воздушных судов (LAPL и ULAPL), частного пилота PPL) в течение 24 месяцев со дня успешного прохождения оценки теоретических знаний;

для получения свидетельства пилота коммерческой авиации (CPL), квалификационной отметки о допуске к полетам по приборам Instrument Rating (ППП (IR) в течение 36 месяцев со дня успешного прохождения оценки теоретических знаний;

для получения свидетельства линейного пилота (ATPL) в течение 7 лет со дня последнего внесения в свидетельство квалификационной отметки о допуске к ППП (IR), или в случае получения квалификации пилота вертолета, со дня последнего внесения в свидетельство квалификационной отметки по типу воздушного судна (ВС).

Проверка практических навыков членов летного экипажа для получения свидетельства, внесения и (или) продления квалификационных и (или) специальных отметок проводится экзаменатором в организациях гражданской авиации на рабочих местах специалистов (на тренажерах, воздушных судах).

В случае непрохождения этапа проверки практических навыков кандидат допускается к повторному прохождению данной проверке, при этом повторного прохождения оценки теоретических знаний не требуется.

Экзаменатор убеждается в том, что кандидат прошел все практические занятия, а задания на тренировку подписаны инструктором.

Результат проверки практических навыков действует в течение одного года.

Проверка практических навыков осуществляется одним экзаменатором.

Проверка практических навыков содержит следующие элементы:

наличие максимальной и минимальной продолжительности времени, на каждое индивидуальное задание;

проверка выполнения минимальных требований к опыту, путем просмотра летной книги кандидата;

количество предоставляемых попыток на выполнение индивидуального задания и при каких условиях, если критерии не соблюдаются.

Одни задания (например, правильные действия при условном отказе двигателя после взлета) считаются критическими и успешно выполняются с первой попытки, а другие (например, выдерживание абсолютной высоты при крутом развороте) - с повторной попытки выполнения в случае превышения критериев при первой попытке. Устанавливается предел в отношении общего числа разрешаемых попыток;

описание роли экзаменатора и кандидата на всех этапах, включая имитируемые аварийные ситуации, а также описание того, кто является командиром воздушного судна, и процедуры передачи, принятия управления ВС;

тип оборудования, которое используется;

информирование кандидата о результатах, в том числе о его достоинствах и недостатках.

С полным текстом правил можно ознакомиться по ссылке.

Приказ вводится в действие с 4 января 2025 года.

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