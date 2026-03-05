#Референдум-2026
Право

Беззалоговую рассрочку предоставят налогоплательщикам с задолженностью до 1500 МРП

Налоги, пошлины, калькулятор, коммунальные услуги, квитанция, квитанции, налогообложение, налог, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 08:57 Фото: freepik
Министерство финансов подготовило проект поправок в приказ "О некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней", сообщает Zakon.kz.

Документом предусмотрена возможность предоставления рассрочки, не обеспеченной залогом, налогоплательщикам с налоговой задолженностью до 1500 МРП (6 487 500 тенге в 2026 году) и испытывающим временные финансовые затруднения.

Такая мера позволит освободить должника от проведения оценки залогового имущества и его обязательного страхования, а также сократить временные рамки по предоставлению рассрочки.

Ожидаемым результатом является то, что отсрочка либо рассрочка будет предоставляться без залога имущества и банковской гарантии при наличии налоговой задолженности до 1500 МРП, пояснили в министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2026 года.

