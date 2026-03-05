Беззалоговую рассрочку предоставят налогоплательщикам с задолженностью до 1500 МРП

Министерство финансов подготовило проект поправок в приказ "О некоторых вопросах, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, плат и (или) пеней", сообщает Zakon.kz.

Документом предусмотрена возможность предоставления рассрочки, не обеспеченной залогом, налогоплательщикам с налоговой задолженностью до 1500 МРП (6 487 500 тенге в 2026 году) и испытывающим временные финансовые затруднения.

Такая мера позволит освободить должника от проведения оценки залогового имущества и его обязательного страхования, а также сократить временные рамки по предоставлению рассрочки.

Ожидаемым результатом является то, что отсрочка либо рассрочка будет предоставляться без залога имущества и банковской гарантии при наличии налоговой задолженности до 1500 МРП, пояснили в министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта 2026 года.