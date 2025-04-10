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Право

Сенат ратифицировал соглашение с Кипром

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 10:26 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 10 апреля 2025 года ратифицировали Соглашение между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц, передает корреспондент Zakon.kz.

Целью закона является формирование полной правовой базы в сфере уголовного судопроизводства с Кипром и возвращение в страну граждан, осужденных за границей, оказание положительного влияния на их быструю адаптацию в обществе.

"Задачей закона является ратификация соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Кипр о передаче осужденных лиц, совершенного в Астане 25 марта 2024 года. В соглашении регламентируются вопросы передачи осужденных лиц и основания для отказа в ней. В соответствии с соглашением стороны обязуются передавать друг другу осужденных к лишению свободы лиц для дальнейшего отбывания наказания в государстве их гражданской принадлежности", – говорится в документе.

Сообщается, что соглашением установлены основные условия, при соблюдении которых может быть передано осужденное лицо:

  • наличие добровольного согласия осужденного о передаче;
  • осужденное лицо должно иметь гражданство одной из двух сторон;
  • деяние, за которое лицо было осуждено, должно признаваться преступлением в соответствии с законодательством стороны исполнения приговора.

В передаче может быть отказано по следующим причинам:

  • если сторона вынесения приговора сочтет, что передача может нанести угрозу ее суверенитету, безопасности или общественному порядку;
  • осужденное лицо не возместило ущерб по приговору;
  • в стороне вынесения приговора в отношении осужденного лица, подлежащего передаче, осуществляется уголовное преследование.
"Ратификация соглашения повысит эффективность правового сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Кипр по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений. Кроме того, при ратификации соглашения его реализация не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат. Реализация соглашения будет осуществляться за счет и в пределах средств, предусмотренных Генеральной прокуратуре Республики Казахстан в республиканском бюджете на соответствующие годы", – говорится в заключении.

26 марта 2025 года депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение с Кыргызстаном о защите инвестиций.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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