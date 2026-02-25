Казахстан и Австрия усилят борьбу с нелегальными мигрантами

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 25 февраля 2026 года ратифицировали Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Федеральным Правительством Австрийской Республики о реадмиссии и транзите лиц с незаконным пребыванием, передает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов отметил, что cоглашение подписано 28 февраля 2025 года в Астане.

"Основная цель cоглашения – создать правовую основу для сотрудничества между двумя странами в сфере реадмиссии и транзита лиц, находящихся на их территориях в нарушение требований национальных законодательств. Соглашением будут установлены четкие правила: как и в какие сроки cтороны будут возвращать друг другу нелегальных мигрантов и лиц, которые не соответствуют или перестали соответствовать условиям для пребывания или проживания на территории одной из cторон", – пояснил он.

Соглашением будет также определен порядок совместных действий в процедурах приема, передачи и транзита не только граждан обеих стран, но и граждан третьих стран и лиц без гражданства.

"При рассмотрении вопросов о реадмиссии лиц третьих стран их возвращение будет осуществляться в государство их гражданства, а реадмиссия лиц, не имеющих гражданства, будет осуществляться в государство их последнего постоянного проживания или в страну, предоставившую им проездные документы", – сказано в заключении профильного комитета Мажилиса.

24 февраля 2026 года в Алматы прошла операция по выдворению иностранцев, нарушивших правила пребывания на территории города.