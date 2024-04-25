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Законодательство РК

Сроки проведения конкурса на прохождение научной стажировки утвердили в Казахстане

Сроки проведения конкурса на прохождение научной стажировки утвердили в РК, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 09:14 Фото: freepik
Министерство науки и высшего образования приказом от 19 апреля 2024 года утвердило сроки приема документов и проведения конкурса на прохождение научной стажировки, сообщает Zakon.kz.

Документы на участие в конкурсе можно подать с 29 апреля по 25 октября 2024 года.

Конкурсный отбор пройдет с 10 мая по 30 ноября 2024 года.

Приказ введен в действие с 24 апреля 2024 года.

Напомним, что согласно Правилам отбора претендентов и прохождения научных стажировок, претендентом на прохождение научной стажировки является гражданин РК, имеющий:

  • ученую степень доктора наук, кандидата наук, степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, магистра;
  • стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев в выбранной области специализации научного исследования в аккредитованных субъектах научной и (или) научно-технической деятельности;
  • безусловное приглашение (за исключением финансовых условий) зарубежной организации, входящей в список, принимающей претендента на научную стажировку в соответствии с проводимым научным исследованием;
  • действительный официальный сертификат на знание государственного и иностранного языков;
  • научные результаты (статьи или обзоры, индексируемые в международных базах данных Web of Science, Scopus или в отечественных или в зарубежных научных изданиях, рекомендованных уполномоченным органом, осуществляющим контрольные функции в сфере науки и высшего образования или международной заявки Патент Корпорейшн Трэти (Patent Cooperation Treaty).

Подробнее о том, кто и как может проходить научную стажировку в Казахстане, можно прочитать в нашем материале.

Также мы сообщали, что в Казахстане установили сроки приема документов на стипендию "Болашак".

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