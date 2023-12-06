В Алматинской области изменили границы города Конаева
Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства РК от 30 ноября 2023 года изменены границы (черты) города Конаев Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
"Согласиться с совместным решением Алматинского областного маслихата от 24 ноября 2023 года и постановлением акимата Алматинской области от 24 ноября 2023 года "Об изменении границ (черты) города Қонаев Алматинской области" путем передачи земель общей площадью 10 962 гектара в границы Жетыгенского сельского округа Илийского района Алматинской области", – говорится в документе.
Из передаеваемых в границы Жетыгенского сельского округа Илийского района Алматинской области 10 962 гектаров:
- 2916 га – земли сельскохозяйственного назначения;
- 526,7 га – земли населенных пунктов;
- 3174,8 га – земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения;
- 50 га – земли особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
- 445 га – земли лесного фонда;
- 3 га – земли водного фонда;
- 3846,5 га – земли запаса.
Постановление вводится в действие с 16 декабря 2023 года.
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