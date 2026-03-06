Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Токаев назначил на должности и освободил от должностей ряд судей.
- Изменились условия присвоения национального статуса музеям и библиотекам: президент подписал указ.
- Казахстанцам стали доступны бесплатные звонки в Единый контакт-центр Министерства финансов РК.
- Правительство пересмотрело целевые индикаторы специальной экономической зоны "TURAN".
- В Казахстане изменили порядок работы инспекторов по делам несовершеннолетних: установлен индивидуальный план работы с несовершеннолетними и их родителями.
- Минюст обновил правила автоматизированного распределения дел между ЧСИ.
- Как будут проходить аттестацию лица, претендующие на занятие деятельностью ЧСИ.
- Минюст обновил правила аттестации адвокатов и нотариусов.
- В Казахстане изменили правила проведения ЕНТ.
- Минюст изменил некоторые размеры ставок за совершение нотариальных действий.
- Вовлекать граждан в профилактику правонарушений будут в Казахстане в МВД утвердили правила.
