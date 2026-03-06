#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 06.03.2026 18:25 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Токаев назначил на должности и освободил от должностей ряд судей.
  • Изменились условия присвоения национального статуса музеям и библиотекам: президент подписал указ.
  • Казахстанцам стали доступны бесплатные звонки в Единый контакт-центр Министерства финансов РК.
  • Правительство пересмотрело целевые индикаторы специальной экономической зоны "TURAN".
  • В Казахстане изменили порядок работы инспекторов по делам несовершеннолетних: установлен индивидуальный план работы с несовершеннолетними и их родителями.
  • Минюст обновил правила автоматизированного распределения дел между ЧСИ.
  • Как будут проходить аттестацию лица, претендующие на занятие деятельностью ЧСИ.
  • Минюст обновил правила аттестации адвокатов и нотариусов.
  • В Казахстане изменили правила проведения ЕНТ.
  • Минюст изменил некоторые размеры ставок за совершение нотариальных действий.
  • Вовлекать граждан в профилактику правонарушений будут в Казахстане в МВД утвердили правила.
Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:01, 13 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:01, 20 февраля 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
17:19, 30 января 2026
Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
18:29, Сегодня
Фрэнсис Нганну покинул PFL, проведя один поединок в промоушене за четыре года
Гусмана Кыргызбаева дисквалифицировали в полуфинале крупного турнира по дзюдо
18:19, Сегодня
Гусмана Кыргызбаева дисквалифицировали в полуфинале крупного турнира по дзюдо
Дзюдоист из Казахстана разгромил азербайджанца и поборется за "бронзу" на Grand Prix
18:10, Сегодня
Дзюдоист из Казахстана разгромил азербайджанца и поборется за "бронзу" на Grand Prix
Официально объявлен поединок двух японских "монстров" за титул "абсолюта"
17:57, Сегодня
Официально объявлен поединок двух японских "монстров" за титул "абсолюта"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: