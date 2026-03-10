"КазТрансОйл" будет перекачивать нефть на внутренний рынок по магистральным трубопроводам до конца 2026 года

Совместным приказом Минэнерго и Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК внесены изменения в инвестиционную программу АО "КазТрансОйл" на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок РК по магистральным трубопроводам на 2021-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

В документе говорится о переносе сроков исполнения инвестиционной программы АО "КазТрансОйл" на услугу по перекачке нефти на внутренний рынок республики по магистральным трубопроводам, предусмотренных на 2025 год, по следующим мероприятиям:

"Реконструкция здания бытового корпуса УСХО (поселок Умирзак) БПО МНУ АО "КазТрансОйл" под лаборатории филиала "Центр исследований и разработок" АО "КазТрансОйл"";

Реконструкция системы линейной телемеханики:

МН "Узень – Атырау – Самара", участок 433-615 км (участок Кульсаринского НУ);

НП "Узень – Атырау – Самара", участок 615-700,3 км (участок Атырауского НУ);

МН "Прорва – Кульсары"" с 2025 года на срок до 31 декабря 2026 года.

Приказ вступил в силу с 27 февраля 2026 года.