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В Казахстане вырастет тариф АО "КазТрансОйл" на перекачку нефти на внутренний рынок

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2024 18:54 Фото: pixabay
С 1 июля изменится тариф АО "КазТрансОйл" на перекачку нефти на внутренний рынок РК, сообщает Zakon.kz.

Согласно приказу председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК от 20 июня 2023 года, с 1 июля 2024 года тариф АО "КазТрансОйл" на регулируемую услугу по перекачке нефти на внутренний рынок Республики Казахстан по системе магистральных трубопроводов на 2021-2025 годы составит 4851,87 тенге за 1 тонну на 1 тыс. км (без НДС).

Как отметили в департаменте по связям с общественностью компании, с 1 июля 2023 года действует тариф в размере 4849,39 тенге за тонну на 1 тыс. км (без НДС).

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