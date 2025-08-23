Математики высчитали, какой контент завирусится в интернете

Исследователи разработали математическую модель, которая объясняет, почему контент в интернете иногда распространяется лавинообразно, а иногда быстро угасает, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Ученые пояснили, что классические модели описывают распространение как разветвляющееся дерево: один человек передает идею двоим, те еще двоим, и так далее – при этом сама идея не меняется.

"Но новая модель учитывает, что в реальности информация в процессе передачи эволюционирует: шутка может получить "удачный поворот", слух – убедительную деталь, а вирус – мутацию, которая повышает его заразность", – говорится в публикации.

Профессор института Санта-Фе Сид Реднер рассказал, что при расчетах он вдохновился лесными пожарами, и объяснил, что огонь разгорается сильнее в густом лесу и слабеет на пустырях. То же самое происходит с информацией: в одних условиях она усиливается, в других – угасает.

Согласно модели, при каждом "шаге" распространения идея может либо ослабеть, либо усилиться. Если она теряет привлекательность, цепочка быстро обрывается. Но даже небольшое улучшение увеличивает шансы на каскадное распространение. В результате получается статистическая картина, похожая на реальную: большинство публикаций и слухов быстро исчезают, но некоторые неожиданно становятся вирусными.

"Раньше считалось, что для этого нужно особое критическое состояние системы. Но наша работа показывает: достаточно того, что "качество" идеи может меняться по ходу распространения", – добавили ученые.

Они считают, что модель поможет лучше понять процессы формирования убеждений, распространения дезинформации и социальных "заражений".

