#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
537.34
623.05
6.65
Наука и технологии

Математики высчитали, какой контент завирусится в интернете

Социальные сети, инстаграм, instagram, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 23.08.2025 11:33 Фото: unsplash
Исследователи разработали математическую модель, которая объясняет, почему контент в интернете иногда распространяется лавинообразно, а иногда быстро угасает, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Ученые пояснили, что классические модели описывают распространение как разветвляющееся дерево: один человек передает идею двоим, те еще двоим, и так далее – при этом сама идея не меняется.

"Но новая модель учитывает, что в реальности информация в процессе передачи эволюционирует: шутка может получить "удачный поворот", слух – убедительную деталь, а вирус – мутацию, которая повышает его заразность", – говорится в публикации.

Профессор института Санта-Фе Сид Реднер рассказал, что при расчетах он вдохновился лесными пожарами, и объяснил, что огонь разгорается сильнее в густом лесу и слабеет на пустырях. То же самое происходит с информацией: в одних условиях она усиливается, в других – угасает.

Согласно модели, при каждом "шаге" распространения идея может либо ослабеть, либо усилиться. Если она теряет привлекательность, цепочка быстро обрывается. Но даже небольшое улучшение увеличивает шансы на каскадное распространение. В результате получается статистическая картина, похожая на реальную: большинство публикаций и слухов быстро исчезают, но некоторые неожиданно становятся вирусными.

"Раньше считалось, что для этого нужно особое критическое состояние системы. Но наша работа показывает: достаточно того, что "качество" идеи может меняться по ходу распространения", – добавили ученые.

Они считают, что модель поможет лучше понять процессы формирования убеждений, распространения дезинформации и социальных "заражений".

Ранее ученые предупредили красивых блогеров о неприятном факте, связанном с их внешним видом.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Красивых блогеров предупредили о неприятном факте
Наука и технологии
09:42, Сегодня
Красивых блогеров предупредили о неприятном факте
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: