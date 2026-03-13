Определены сроки введения маркировки на пиво и пивные напитки

Приказом министра торговли и интеграции от 11 марта 2026 года внесены изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, и дату его введения, сообщает Zakon.kz.

Поправки предусматривают сроки введения маркировки на пиво и пивные напитки.

Так, на безалкогольное пиво вводится обязательная маркировка в отношении пива и пивных напитков:

разлитых в кеги, произведенных с 1 февраля 2026 года, – с 1 февраля 2026 года ;

; разлитых в бутылки, произведенных с 1 сентября 2026 года, – с 1 сентября 2026 года ;

; разлитых в банки, произведенных с 1 января 2027 года, – с 1 января 2027 года;

Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее в бутылках:

разлитых в кеги, произведенных с 1 февраля 2026 года, – с 1 февраля 2026 года ;

; разлитых в бутылки, произведенных с 1 сентября 2026 года, – с 1 сентября 2026 года ;

; разлитых в банки, произведенных с 1 января 2027 года, – с 1 января 2027 года;

Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее прочее:

разлитых в кеги, произведенных с 1 февраля 2026 года, – с 1 февраля 2026 года ;

; разлитых в бутылки, произведенных с 1 сентября 2026 года, – с 1 сентября 2026 года ;

; разлитых в банки, произведенных с 1 января 2027 года, – с 1 января 2027 года.

Приказ вводится в действие с 12 марта 2026 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Правила маркировки пива и пивных напитков.