Определены сроки введения маркировки на пиво и пивные напитки
Фото: pixabay
Приказом министра торговли и интеграции от 11 марта 2026 года внесены изменения в перечень товаров, подлежащих маркировке, и дату его введения, сообщает Zakon.kz.
Поправки предусматривают сроки введения маркировки на пиво и пивные напитки.
Так, на безалкогольное пиво вводится обязательная маркировка в отношении пива и пивных напитков:
- разлитых в кеги, произведенных с 1 февраля 2026 года, – с 1 февраля 2026 года;
- разлитых в бутылки, произведенных с 1 сентября 2026 года, – с 1 сентября 2026 года;
- разлитых в банки, произведенных с 1 января 2027 года, – с 1 января 2027 года;
Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее в бутылках:
- разлитых в кеги, произведенных с 1 февраля 2026 года, – с 1 февраля 2026 года;
- разлитых в бутылки, произведенных с 1 сентября 2026 года, – с 1 сентября 2026 года;
- разлитых в банки, произведенных с 1 января 2027 года, – с 1 января 2027 года;
Пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л или менее прочее:
- разлитых в кеги, произведенных с 1 февраля 2026 года, – с 1 февраля 2026 года;
- разлитых в бутылки, произведенных с 1 сентября 2026 года, – с 1 сентября 2026 года;
- разлитых в банки, произведенных с 1 января 2027 года, – с 1 января 2027 года.
Приказ вводится в действие с 12 марта 2026 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане утвердили Правила маркировки пива и пивных напитков.
