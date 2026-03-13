Нормы об уголовной ответственности за изнасилование разъяснили в Верховном суде

Верховный суд РК принял Нормативное постановление от 26 февраля 2026 года "О некоторых вопросах судебной практики по делам об уголовных правонарушениях против половой неприкосновенности и половой свободы человека", сообщает Zakon.kz.

Документ направлен на формирование единообразной судебной практики и устранение разночтений при квалификации таких деяний.

В постановлении разъясняются ключевые понятия и термины, необходимые для правильной квалификации указанных уголовных правонарушений.

Конкретизировано содержание понятий изнасилования, насильственных действий сексуального характера и иных действий сексуального характера.

Так, под изнасилованием следует понимать половое сношение в естественной форме с лицом женского пола против или помимо ее воли, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или другим лицам, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

Действия, совершенные при тех же обстоятельствах с целью удовлетворения половой страсти в неестественной форме в отношении лиц женского или мужского пола (мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера), следует считать насильственными действиями сексуального характера.

Иные действия сексуального характера могут выражаться в имитации полового сношения, принуждении другого лица совершить акт сексуального характера с третьим лицом, в обнажении малолетней потерпевшей (потерпевшего) с прикосновениями к ее (его) половым органам и т.п.

Указывается, что для квалификации уголовных правонарушений против половой неприкосновенности и половой свободы человека не имеют значения моральный облик, социальный статус, поведение потерпевшей (потерпевшего), предыдущие взаимоотношения виновного лица и потерпевшей (потерпевшего), факт нахождения в браке или фактическом сожительстве.

Документ также раскрывает понятия понуждения к действиям сексуального характера, развратных действий и приставания сексуального характера, а также разъясняет вопросы квалификации по признаку «неоднократности».

В отличие от изнасилования (статья 120 УК) и насильственных действий сексуального характера (статья 121 УК) при понуждении к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера (статья 123 УК) способами воздействия на потерпевшее лицо с целью получения от него вынужденного согласия на совершение указанных действий являются шантаж, угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо использование материальной или иной зависимости потерпевшего лица.

Не могут рассматриваться как понуждение к действиям сексуального характера действия лица, добившегося согласия потерпевшей на вступление в половое сношение или совершение действий сексуального характера путем обмана или злоупотребления доверием (например, заведомо ложного обещания вступить в брак и т. п.).

Под развратными действиями следует понимать действия сексуального характера, совершаемые без применения насилия в отношении лица как женского, так и мужского пола, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в том числе малолетнего, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 120, 121, 122 УК.

К развратным действиям в статье 124 УК относятся любые действия, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, иных действий сексуального характера, совершенные в отношении лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста, в том числе малолетних, которые были направлены на удовлетворение половой страсти (потребности) виновного, и (или) сексуального возбуждения у потерпевшего лица, либо на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям.

Развратными могут признаваться такие действия, как обнажение виновным своих половых органов, демонстрация порнографических предметов, фотографий и аудио-видеозаписей, ведение непристойных разговоров и переписки на темы сексуального характера, а также просьба либо требование направления потерпевшей (потерпевшим) видео- и фотоматериалов обнаженных интимных частей своего тела и т.п., включая действия, совершенные с использованием сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет.

Под приставанием сексуального характера понимается сексуальное домогательство (например, лицо делает сексуальное предложение потерпевшей (потерпевшему), положив ей (ему) руку на бедро, демонстрирует жесты, ассоциирующиеся с половым сношением; высказывается о потерпевшей как о возможном половом партнере и т.п.).

Уголовное правонарушение считается оконченным с момента начала непристойных действий сексуального характера.

Под получением услуги проституции, иной услуги сексуального характера, оказываемой заведомо несовершеннолетним лицом, предусмотренной частью второй статьи 122 УК, следует понимать использование виновным для удовлетворения половой потребности (страсти) заведомо несовершеннолетних лиц в возрасте от 14 до 18 лет за денежное или иное вознаграждение, материальные блага, выгоды имущественного характера, либо обещание такового несовершеннолетнему или третьему лицу.

При этом иные услуги сексуального характера могут быть совершены дистанционно в режиме реального времени посредством сетей телекоммуникаций, в том числе сети Интернет.

Преступление считается оконченным с момента начала оказания указанных услуг, независимо от факта оплаты вознаграждения.

По делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы человека судам необходимо в каждом случае решать вопрос о разбирательстве уголовного дела в закрытом судебном заседании для предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других лиц.

Судебный процесс надлежит проводить с принятием в случае необходимости мер безопасности потерпевшей (потерпевшего), указывается в документе.

Помимо этого, в постановлении особое внимание уделено порядку депонирования показаний несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего, что имеет принципиальное значение для обеспечения их прав и процессуальных гарантий.

В частности, указывается, что ходатайство о депонировании показаний несовершеннолетних подлежит обязательному удовлетворению.

При депонировании показаний несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего наряду с законными представителями участвуют педагог и психолог.

Следственный судья обязан учитывать возраст ребенка, его психологическое состояние и задавать вопросы в понятной, доступной форме, а также устранять вопросы сторон, не отвечающие указанным требованиям, либо содержащие юридические термины, обороты речи, сложные для восприятия несовершеннолетним в силу его возраста.

Процедура допроса должна быть проведена с применением средств аудио-, видеозаписи. Следственный судья проверяет полноту и качество аудио-, видеофиксации судебного заседания.

Документ содержит всесторонние разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике в связи с изменениями, внесенными в последние годы в соответствующие статьи УК, пояснили в Верховном суде.

Нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие с 12 марта 2026 года.