Некоторые нормы о привлечении к административной ответственности уточнил Верховный суд

Верховный суд внес изменения в некоторые нормативные постановления по вопросам применения судами законодательства об административных правонарушениях, сообщает Zakon.kz.

В частности, в НП ВС "О некоторых вопросах применения судами норм Общей части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях" (КоАП) от 22 декабря 2016 года № 12 внесены следующие дополнения:

Подпунктом 5) пункта 3 статьи 77 Конституции установлено, что законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют.

Согласно статье 4 КоАП лицо, совершившее административное правонарушение, подлежит ответственности на основании законодательства, действовавшего во время совершения этого правонарушения. Временем совершения административного правонарушения признается время осуществления деяния, предусмотренного Особенной частью КоАП, независимо от времени наступления последствий.

Лицо, деяние которого отнесено новым законом к категории уголовного правонарушения, в силу требований части третьей статьи 6 Уголовного кодекса РК, подлежит привлечению к административной ответственности по статье Особенной части КоАП, действовавшей до введения в действие нового закона, усилившего ответственность.

В НПВС "О некоторых вопросах применения судами норм Особенной части Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях" от 6 октября 2017 года № 7 теперь говорится:

Разъяснить судам, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 73 КоАП, возбуждаются как по заявлению потерпевших лиц, перечисленных в Примечании к данной статье, так и при обстоятельствах, указанных в подпунктах 1), 2), 3) части первой статьи 802 КоАП.

Ранее данной нормой допускалась возбуждение дела исключительно по заявлению потерпевших лиц.

Кроме того, разъясняется, что оборот и перемещение самодельных спиртосодержащих напитков, не соответствующих ГОСТу, в пластиковой либо жестяной таре или без этикеток, а равно без сопроводительных накладных, не влечет ответственности по части третьей статьи 282 КоАП.

Согласно статье 5 закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" (в редакции закона от 30 декабря 2020 года, введенного в действие с 1 января 2024 года) виды, категории, наименования и понятия алкогольной продукции определяются в соответствии с техническим регламентом.

Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции" (ТР ЕАЭС 047/2018), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2018 года, вступает в силу с 1 июля 2025 года.

Пунктом 3 статьи 11 закона от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" определено, что до принятия дополнительного нормативного правового акта действуют нормативные правовые акты, регулирующие соответствующие отношения.

Судам при рассмотрении дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением запретов, установленных законодательством о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, до вступления в силу технического регламента следует руководствоваться нормами закона, действовавшего до внесения изменений.

Продажа алкогольной продукции лицами, незарегистрированными в качестве субъектов предпринимательства, образует состав правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 463 КоАП за занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии.

Также в документе указывается, что предусмотренная частью первой статьи 440 КоАП административная ответственность за появление в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, наступает как при алкогольном, так и наркотическом или токсикоманическом опьянении.

При этом в НПВС вносится следующее дополнение:

Суд, привлекая виновное лицо к административной ответственности по статье 440 КоАП должен установить, являлось ли место совершения правонарушения общественным, в соответствии с его определением, (дефиницией) изложенной в пункте 27 Приказа Генерального Прокурора РК от 19 сентября 2014 года "Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований.

Помимо этого, внесены изменения, касающиеся норм регулирующих въезд и выезд иммигрантов.

Так, согласно пункту 9 Правил въезда и пребывания иммигрантов в РК, а также их выезда из РК, учёт иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также КНБ, поступающей из пунктов пропуска через Государственную границу РК. Принимающие лица информируют органы внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах в течение трех рабочих дней со дня их прибытия. Учёт иммигрантов осуществляется по документам, удостоверяющим личность. Срок пребывания иммигрантов в Казахстане регулируется пунктом 6 Правил, с учетом положений пунктов 2 и 3 статьи 14 Закона о правовых актах.

В данный срок включается и нерабочее время, однако если последний день срока приходится на нерабочий день, днём окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (пункт 3 статьи 14 Закона о правовых актах). Такой же порядок применяется и для сроков, упомянутых в статье 517 КоАП.

Граждане государств, перечисленных в абзаце первом пункта 17 Правил въезжают в Казахстан и выезжают из Казахстана без виз, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения Государственной границы РК, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней. Напомним, речь идет о гражданах Австрали, США, Австрии, Бахрейна, Бельгии, Болгарии, ОАЭ, Ватикана, Вьетнама, Германии, Греции, Дании, Новой Зеландии, Японии, Израиля, Ирландии, Исландии, Испании, Индонезии, Италии, Канады, Катара, Кипра, Колумбии, Кореи, Кувейта, Латвии, Литовы, Лихтенштейна, Люксембурга, Венгрии, Малайзии, Мальты, Мексики, Монако, Нидерландов, Норвегии, Султаната Оман, Польши, Португалии, Румынии, Саудовской Аравии, Сингапура, Словакии, Словении, Таиланда, Турции, Великобритании и Северной Ирландии, Филиппин, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Чили, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

Граждане государств, перечисленных в абзаце втором пункта 17 Правил въезжают и выезжают из Казахстана без виз, если период их пребывания не превышает 14 календарных дней с момента пересечения Государственной границы, суммарно 42 календарных дня в течение каждого периода в 180 календарных дней. В то же время те же лица могут въезжать в Казахстан по визе. В случае если срок действия визы истекает раньше срока безвизового пребывания, то такое лицо имеет право использовать оставшиеся дни безвизового пребывания. Однако оба этих срока исчисляются параллельно и сложению не подлежат. В данном случае речь идет о гражданах Ирана, Китая и Индии.

Касательно дел о лишении водительских прав и по делам о ДТП говорится:

Если после исполнения постановления о лишении права управления транспортным средством водитель в установленном законом порядке вновь получил такое право, то за совершение правонарушения по частям первой, третьей статьи 608 КоАП в течение года после истечения срока административного взыскания он подлежит ответственности по частям 3-1, 3-2 статьи 608 КоАП, а в случае совершения того же правонарушения по истечении года — по частям первой или третьей указанной статьи соответственно.

При отсутствии пострадавших водители могут покинуть место происшествия только при взаимном согласии в оценке обстоятельств случившегося, предварительно составив схему происшествия и подписав ее. После этого водители обязаны прибыть в ближайшее подразделение органов внутренних дел для оформления происшествия, за исключением упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия.

Если ДТП, повлекшее гибель скота и домашних животных, имело место вне зоны действия предупреждающих дорожных знаков 1.24 "Перегон скота" при отсутствии нарушения скоростного режима и других положений Правил дорожного движения, водитель транспортного средства не подлежит административной ответственности.

Непосредственной причиной дорожно-транспортного происшествия при таких обстоятельствах является невыполнение водителем гужевой повозки (саней), погонщиком и владельцем вьючных, упряжных, верховых животных и скота обязанности по осуществлению надзора за животными, которая возлагается на него пунктом 176 главы 24 Правил дорожного движения.

Нормативное постановление включается в состав действующего права, является общеобязательным и вводится в действие с 19 декабря 2024 года.

