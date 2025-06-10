Некоторые нормы законодательства о судебной власти уточнили в Верховном суде

Верховный суд РК вынес нормативное постановление от 29 мая 2025 года о внесении изменений в нормативное постановление от 14 мая 1998 года "О некоторых вопросах применения законодательства о судебной власти в Республике Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, поправками установлено, что в соответствии с частью второй статьи 16 АППК судья вправе высказать свое предварительное правовое мнение по правовым обоснованиям, относящимся к фактическим и (или) юридическим сторонам административного дела.

Указывается, что в соответствии со статьями 9, 14, 16-5, 20 и 21 Конституционного закона о судебной системе и статусе судей ведение личного приема граждан отнесено к исключительным полномочиям председателей судов и председателей судебных коллегий, поэтому другие судьи не вправе вести прием граждан. Данная норма начнет действовать с 1 июля 2025 года.

Верховный суд разъяснил также, что уклонение граждан, должностных лиц государственных органов и организаций от добровольного исполнения вступившего в законную силу судебного акта, влечет предусмотренную законом ответственность.

Кроме того, судам следует иметь в виду, что принцип гласности судебного разбирательства заключается в обеспечении возможности всем лицам, в том числе не являющимся участниками процесса по рассматриваемому судебному делу, присутствовать при его разбирательстве. Поэтому следует исключить, как противоречащие принципу гласности, случаи незаконного отказа представителям масс-медиа присутствовать в зале судебного заседания и производить его фиксацию.

Воздействие средств массовой информации на суд, как нарушение законодательства РК о масс-медиа, влечет ответственность, установленную законами РК.

Поправками уточняется, что под предрешением результатов судебного разбирательства, применительно к нормам действующего законодательства, следует понимать распространение СМИ сообщений, прямо или косвенно направленных на формирование общественного мнения о правоте одной из сторон судебного процесса либо о законности и справедливости вынесения судом определенного решения.

Также изменен ряд норм, касающихся вопросов привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности только по основаниям, предусмотренным статьей 39 Конституционного закона о судебной системе и статусе судей, а именно:

за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов;

за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике.

Наряду с данными основаниями, еще одним основанием для привлечения к дисциплинарной ответственности председателя суда (председателя судебной коллегии) является ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных Конституционным законом.

Этот перечень оснований является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

Под грубым нарушением законности понимается очевидное и существенное нарушение закона, которое было допущено судьей вследствие его недобросовестности или небрежности.

Факт грубого нарушения законности устанавливается вышестоящей судебной инстанцией, отменившей или изменившей судебный акт по этому основанию, и указывается в представлении по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности, подписанном коллегиальным составом судей, рассмотревшим дело.

Представление по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности должно соответствовать следующим требованиям:

нарушения, послужившие основанием для отмены или изменения судебного акта, и нарушения законности, отраженные в представлении, должны быть идентичными;

в представлении должны быть мотивированы выводы о допущенном грубом нарушении законности;

представление подлежит вынесению в один день с судебным актом, которым отменен или изменен судебный акт;

представление вносится в Судебное жюри.

Освобождение судьи от должности во всех случаях должно проходить гласно, по установленной законом процедуре и только по предусмотренным законом основаниям.

Отмена или изменение судебного акта, связанные с оценкой доказательств, не является грубым нарушением законности.

Нормативное постановление введено в действие с 9 июня 2025 года, за исключением нормы, которая вводится с 1 июля 2025 года.

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