В Астане начался суд над блогерами Жанабыловыми

Сегодня, 13 марта 2026 года, в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны начался суд по делу супружеской пары блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, передает корреспондент Zakon.kz.

Адвокат подсудимых и сами подсудимые ходатайствовали о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. Однако судья отклонил данное ходатайство.

Также подсудимые заявили ходатайство о запрете СМИ осуществлять их фотофиксацию. Это ходатайство было удовлетворено.

В суде также напомнили, что подсудимые находятся под домашним арестом со 2 февраля.

24 августа 2025 года стало известно, что Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи начал проверку действий блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, проводящих розыгрыш ценных призов в соцсетях, на предмет соответствия требованиям законодательства о лотерейной деятельности.

5 сентября в Специализированном межрайонном суде по административным делам Астаны рассматривали дело в отношении Ерболата Жанабылова по факту проведения незаконной лотереи. 15 сентября рассматривали дело Эльмиры Толегеновой. Блогер-миллионник озвучила свою позицию. Сторона обвинения считает, что курсы семьи блогеров Толегеновой и Жанабылова являются ширмой для скрытия лотереи.

Материалы по блогерам Жанабылову и Толегеновой были переданы в АФМ для возбуждения уголовного дела.

16 октября в АФМ сообщили, что на блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиру Толегенову заведено уголовное дело.