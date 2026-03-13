Создан проектный офис по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области
Фото: акимат Мангистауской области
Принято распоряжение премьер-министра РК от 23 февраля 2026 года об образовании проектного офиса по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
Проектный офис создается в целях совершенствования и обеспечения устойчивого развития, повышения привлекательности региона и создания благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса.
Заседания проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
В состав проектного офиса включены:
- заместитель премьер-министра РК, председатель;
- вице-министр национальной экономики РК, заместитель председателя;
- директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК, секретарь;
- вице-министр финансов РК;
- вице-министр труда и социальной защиты населения РК;
- вице-министр здравоохранения РК;
- вице-министр энергетики РК;
- вице-министр науки и высшего образования РК;
- вице-министр туризма и спорта РК;
- вице-министр транспорта РК;
- вице-министр водных ресурсов и ирригации РК;
- вице-министр промышленности и строительства РК;
- вице-министр культуры и информации РК;
- вице-министр экологии и природных ресурсов РК;
- вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК;
- вице-министр просвещения РК;
- вице-министр сельского хозяйства РК;
- заместитель министра внутренних дел РК;
- заместитель министра иностранных дел РК;
- аким Мангистауской области;
- заместитель акима Мангистауской области;
- председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию);
- первый заместитель председателя правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию);
- управляющий директор АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);
- председатель правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" (по согласованию);
- заместитель председателя правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" (по согласованию);
- председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Invest" (по согласованию);
- заместитель председателя правления АО "Национальная компания "Kazakh Invest" (по согласованию);
- председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" (по согласованию).
Также утверждено Положение о проектном офисе.
На проектный офис возлагаются следующие задачи:
- системная координация хода исполнения планов, направленных на развитие области, выработка новых подходов, также комплексные исследования по вопросам развития региона;
- выработка предложений касательно регулирования миграционных процессов;
- обеспечение реализации инвестиционных проектов.
Для решения поставленных задач проектный офис:
- координирует работу центральных государственных органов, акимата Мангистауской области и организаций, направленную на развитие региона;
- разрабатывает предложения по совершенствованию государственной региональной политики;
- вырабатывает рекомендации по приоритетным направлениям развития Мангистауской области;
- вырабатывает предложения и меры по улучшению качества общественных пространств, развитию инфраструктуры, обеспечению экологической и общественной безопасности.
Контроль за исполнением распоряжения возложен на Аппарат правительства.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript