Право

Создан проектный офис по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области

Беседка и скульптура на Набережной Актау, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 12:22 Фото: акимат Мангистауской области
Принято распоряжение премьер-министра РК от 23 февраля 2026 года об образовании проектного офиса по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Проектный офис создается в целях совершенствования и обеспечения устойчивого развития, повышения привлекательности региона и создания благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса.

Заседания проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц.

В состав проектного офиса включены:

  • заместитель премьер-министра РК, председатель;
  • вице-министр национальной экономики РК, заместитель председателя;
  • директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК, секретарь;
  • вице-министр финансов РК;
  • вице-министр труда и социальной защиты населения РК;
  • вице-министр здравоохранения РК;
  • вице-министр энергетики РК;
  • вице-министр науки и высшего образования РК;
  • вице-министр туризма и спорта РК;
  • вице-министр транспорта РК;
  • вице-министр водных ресурсов и ирригации РК;
  • вице-министр промышленности и строительства РК;
  • вице-министр культуры и информации РК;
  • вице-министр экологии и природных ресурсов РК;
  • вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК;
  • вице-министр просвещения РК;
  • вице-министр сельского хозяйства РК;
  • заместитель министра внутренних дел РК;
  • заместитель министра иностранных дел РК;
  • аким Мангистауской области;
  • заместитель акима Мангистауской области;
  • председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию);
  • первый заместитель председателя правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию);
  • управляющий директор АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);
  • председатель правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" (по согласованию);
  • заместитель председателя правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" (по согласованию);
  • председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Invest" (по согласованию);
  • заместитель председателя правления АО "Национальная компания "Kazakh Invest" (по согласованию);
  • председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" (по согласованию).

Также утверждено Положение о проектном офисе.

На проектный офис возлагаются следующие задачи:

  • системная координация хода исполнения планов, направленных на развитие области, выработка новых подходов, также комплексные исследования по вопросам развития региона;
  • выработка предложений касательно регулирования миграционных процессов;
  • обеспечение реализации инвестиционных проектов.

Для решения поставленных задач проектный офис:

  • координирует работу центральных государственных органов, акимата Мангистауской области и организаций, направленную на развитие региона;
  • разрабатывает предложения по совершенствованию государственной региональной политики;
  • вырабатывает рекомендации по приоритетным направлениям развития Мангистауской области;
  • вырабатывает предложения и меры по улучшению качества общественных пространств, развитию инфраструктуры, обеспечению экологической и общественной безопасности.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Аппарат правительства.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
