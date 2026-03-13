Создан проектный офис по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области

Принято распоряжение премьер-министра РК от 23 февраля 2026 года об образовании проектного офиса по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Проектный офис создается в целях совершенствования и обеспечения устойчивого развития, повышения привлекательности региона и создания благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса. Заседания проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. В состав проектного офиса включены: заместитель премьер-министра РК, председатель;

вице-министр национальной экономики РК, заместитель председателя;

директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления Министерства национальной экономики РК, секретарь;

вице-министр финансов РК;

вице-министр труда и социальной защиты населения РК;

вице-министр здравоохранения РК;

вице-министр энергетики РК;

вице-министр науки и высшего образования РК;

вице-министр туризма и спорта РК;

вице-министр транспорта РК;

вице-министр водных ресурсов и ирригации РК;

вице-министр промышленности и строительства РК;

вице-министр культуры и информации РК;

вице-министр экологии и природных ресурсов РК;

вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК;

вице-министр просвещения РК;

вице-министр сельского хозяйства РК;

заместитель министра внутренних дел РК;

заместитель министра иностранных дел РК;

аким Мангистауской области;

заместитель акима Мангистауской области;

председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию);

первый заместитель председателя правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (по согласованию);

управляющий директор АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" (по согласованию);

председатель правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" (по согласованию);

заместитель председателя правления АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" (по согласованию);

председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Invest" (по согласованию);

заместитель председателя правления АО "Национальная компания "Kazakh Invest" (по согласованию);

председатель правления АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" (по согласованию). Также утверждено Положение о проектном офисе. На проектный офис возлагаются следующие задачи: системная координация хода исполнения планов, направленных на развитие области, выработка новых подходов, также комплексные исследования по вопросам развития региона;

выработка предложений касательно регулирования миграционных процессов;

обеспечение реализации инвестиционных проектов. Для решения поставленных задач проектный офис: координирует работу центральных государственных органов, акимата Мангистауской области и организаций, направленную на развитие региона;

разрабатывает предложения по совершенствованию государственной региональной политики;

вырабатывает рекомендации по приоритетным направлениям развития Мангистауской области;

вырабатывает предложения и меры по улучшению качества общественных пространств, развитию инфраструктуры, обеспечению экологической и общественной безопасности. Контроль за исполнением распоряжения возложен на Аппарат правительства.

