Создан проектный офис по вопросу развития города Алатау

Подписано распоряжение премьер-министра от 3 октября 2024 года "О создании Проектного офиса по вопросу развития города Алатау Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

"Создать Проектный офис по вопросу развития города Алатау Алматинской области", – говорится в документе.

В состав проектного офиса включены:

Бозумбаев Канат Алдабергенович – заместитель премьер-министра РК, председатель;

Омарбеков Бауыржан Бакытулы – вице-министр национальной экономики РК, заместитель председателя;

Кисанов Бекжан Бекмуратулы – заместитель директора Департамента регионального развития Министерства национальной экономики РК, секретарь;

Тулеушин Каныш Аманбаевич – первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

Султанов Азат Сиражиддинович – вице-министр сельского хозяйства РК;

Мерсалимова Лаура Канатовна – вице-министр юстиции РК;

Ешенкулов Талгат Ильясович – вице-министр науки и высшего образования РК;

Калиакпаров Максат Кайыржанулы – вице-министр транспорта РК;

Абзал Бейсенбекулы – вице-министр финансов РК;

Кажкенов Куандык Жумабекович – вице-министр промышленности и строительства РК;

Алдамжаров Нурлан Жанузакович – вице-министр водных ресурсов и ирригации РК;

Еркинбаев Ержан Маликович – вице-министр туризма и спорта РК;

Джакенов Берик Оралович – заведующий отделом регионального развития и контроля Аппарата правительства РК;

Кожасбаев Алишер Женисович – советник премьер-министра РК;

Амирбеков Муратбек Есенбекович – региональный инспектор отдела регионального развития и контроля Аппарата правительства РК;

Темиржанов Мурат Баритович – председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК;

Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы – председатель Комитета по инвестициям МИД РК;

Исатаев Рустам Маратович – заместитель акима Алматинской области;

Кудайбергенов Нуржан Кенесович – заместитель акима Алматинской области;

Утенов Аркен Хамитович – аким города Алатау Алматинской области;

Саурбек Жанибек – генеральный директор ТОО "Специальная экономическая зона "Alatau" (по согласованию);

Солтамбеков Нурлан Кожахметович – председатель правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" (по согласованию);

Цхай Юрий Андреевич – председатель совета директоров акционерного общества Сaspian group (по согласованию);

Вонг Хэн Файн – председатель Asia Infrastructure Solutions Singapore (по согласованию);

Бодаев Касым Каскенович – советник председателя правления АО "Jusan Bank" (по согласованию);

Ким Александр Тинханович – директор АО "Сaspian group" (по согласованию);

Ли Виктор Васильевич – генеральный директор ТОО "Khan Tengri Development Ltd" (по согласованию).

Также утверждено положение о проектном офисе.

Проектный офис создается в целях оперативного развития города Алатау и комплексного организационного, информационного и аналитического сопровождения развития.

Рабочим органом проектного офиса является Министерство национальной экономики РК.

Заседания проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

На проектный офис возлагаются следующие задачи:

рассмотрение вопросов по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизнедеятельности и работы в городе Алатау;

организация оперативного эффективного взаимодействия государственных и местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора и бизнеса в целях координации развития города Алатау;

рассмотрение вопросов по развитию города Алатау, требующих принятия решений на уровне правительства.

Для решения поставленных задач проектный офис:

координирует работу центральных государственных и местных исполнительных органов по вопросам развития города Алатау;

осуществляет мониторинг реализации поручений главы государства, премьер-министра и заместителя премьер-министра, курирующего сферу регионального развития;

рассматривает вопросы по внесению точечных изменений в отраслевое законодательство;

осуществляет мониторинг по разработке градостроительных документов;

участвует в проведении переговоров с компаниями – международными лидерами для строительства якорных объектов в городе Алатау и определяет их перечень;

участвует в выработке механизма возврата затрат отечественных и иностранных инвесторов на разработку градостроительной документации и проведение строительно-монтажных работ;

рассматривает предложения по оптимизации изъятия и ускорения выкупа земельных участков;

осуществляет взаимодействие с финансовыми и банковскими институтами для финансирования развития города Алатау;

обеспечивает подготовку и актуализацию крупных инвестиционных проектов.

Проектный офис состоит из следующих секторов:

по инвестициям, промышленности и логистике;

финансовый;

образования и культуры;

туризма и окружающей среды.

Поручения проектного офиса подлежат исполнению государственными и местными исполнительными органами, субъектами квазигосударственного сектора и бизнеса (по согласованию).

Ранее сообщалось, что границы нового города Алатау определили в Алматинской области.

В новом городе Алатау образовано 12 микрорайонов из вошедших в него сел.

Город Алатау расположен к северу от города Алматы, вдоль автомагистрали А3 (Алматы – Конаев), которая является важным коридором, связывающим город Алматы с международным центром приграничного сотрудничества "Хоргос" (Китай) и пользуется стратегическими преимуществами инициативы "Новый Шелковый путь".

Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.