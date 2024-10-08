Создан проектный офис по вопросу развития города Алатау
"Создать Проектный офис по вопросу развития города Алатау Алматинской области", – говорится в документе.
В состав проектного офиса включены:
- Бозумбаев Канат Алдабергенович – заместитель премьер-министра РК, председатель;
- Омарбеков Бауыржан Бакытулы – вице-министр национальной экономики РК, заместитель председателя;
- Кисанов Бекжан Бекмуратулы – заместитель директора Департамента регионального развития Министерства национальной экономики РК, секретарь;
- Тулеушин Каныш Аманбаевич – первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
- Султанов Азат Сиражиддинович – вице-министр сельского хозяйства РК;
- Мерсалимова Лаура Канатовна – вице-министр юстиции РК;
- Ешенкулов Талгат Ильясович – вице-министр науки и высшего образования РК;
- Калиакпаров Максат Кайыржанулы – вице-министр транспорта РК;
- Абзал Бейсенбекулы – вице-министр финансов РК;
- Кажкенов Куандык Жумабекович – вице-министр промышленности и строительства РК;
- Алдамжаров Нурлан Жанузакович – вице-министр водных ресурсов и ирригации РК;
- Еркинбаев Ержан Маликович – вице-министр туризма и спорта РК;
- Джакенов Берик Оралович – заведующий отделом регионального развития и контроля Аппарата правительства РК;
- Кожасбаев Алишер Женисович – советник премьер-министра РК;
- Амирбеков Муратбек Есенбекович – региональный инспектор отдела регионального развития и контроля Аппарата правительства РК;
- Темиржанов Мурат Баритович – председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК;
- Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы – председатель Комитета по инвестициям МИД РК;
- Исатаев Рустам Маратович – заместитель акима Алматинской области;
- Кудайбергенов Нуржан Кенесович – заместитель акима Алматинской области;
- Утенов Аркен Хамитович – аким города Алатау Алматинской области;
- Саурбек Жанибек – генеральный директор ТОО "Специальная экономическая зона "Alatau" (по согласованию);
- Солтамбеков Нурлан Кожахметович – председатель правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" (по согласованию);
- Цхай Юрий Андреевич – председатель совета директоров акционерного общества Сaspian group (по согласованию);
- Вонг Хэн Файн – председатель Asia Infrastructure Solutions Singapore (по согласованию);
- Бодаев Касым Каскенович – советник председателя правления АО "Jusan Bank" (по согласованию);
- Ким Александр Тинханович – директор АО "Сaspian group" (по согласованию);
- Ли Виктор Васильевич – генеральный директор ТОО "Khan Tengri Development Ltd" (по согласованию).
Также утверждено положение о проектном офисе.
Проектный офис создается в целях оперативного развития города Алатау и комплексного организационного, информационного и аналитического сопровождения развития.
Рабочим органом проектного офиса является Министерство национальной экономики РК.
Заседания проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
На проектный офис возлагаются следующие задачи:
- рассмотрение вопросов по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизнедеятельности и работы в городе Алатау;
- организация оперативного эффективного взаимодействия государственных и местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора и бизнеса в целях координации развития города Алатау;
- рассмотрение вопросов по развитию города Алатау, требующих принятия решений на уровне правительства.
Для решения поставленных задач проектный офис:
- координирует работу центральных государственных и местных исполнительных органов по вопросам развития города Алатау;
- осуществляет мониторинг реализации поручений главы государства, премьер-министра и заместителя премьер-министра, курирующего сферу регионального развития;
- рассматривает вопросы по внесению точечных изменений в отраслевое законодательство;
- осуществляет мониторинг по разработке градостроительных документов;
- участвует в проведении переговоров с компаниями – международными лидерами для строительства якорных объектов в городе Алатау и определяет их перечень;
- участвует в выработке механизма возврата затрат отечественных и иностранных инвесторов на разработку градостроительной документации и проведение строительно-монтажных работ;
- рассматривает предложения по оптимизации изъятия и ускорения выкупа земельных участков;
- осуществляет взаимодействие с финансовыми и банковскими институтами для финансирования развития города Алатау;
- обеспечивает подготовку и актуализацию крупных инвестиционных проектов.
Проектный офис состоит из следующих секторов:
- по инвестициям, промышленности и логистике;
- финансовый;
- образования и культуры;
- туризма и окружающей среды.
Поручения проектного офиса подлежат исполнению государственными и местными исполнительными органами, субъектами квазигосударственного сектора и бизнеса (по согласованию).
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