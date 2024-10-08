Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Создан проектный офис по вопросу развития города Алатау

Город Алатау, проект города Алатау, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 14:54 Фото: primeminister.kz
Подписано распоряжение премьер-министра от 3 октября 2024 года "О создании Проектного офиса по вопросу развития города Алатау Алматинской области", сообщает Zakon.kz.

"Создать Проектный офис по вопросу развития города Алатау Алматинской области", – говорится в документе.

В состав проектного офиса включены:

  • Бозумбаев Канат Алдабергенович – заместитель премьер-министра РК, председатель;
  • Омарбеков Бауыржан Бакытулы – вице-министр национальной экономики РК, заместитель председателя;
  • Кисанов Бекжан Бекмуратулы – заместитель директора Департамента регионального развития Министерства национальной экономики РК, секретарь;
  • Тулеушин Каныш Аманбаевич – первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
  • Султанов Азат Сиражиддинович – вице-министр сельского хозяйства РК;
  • Мерсалимова Лаура Канатовна – вице-министр юстиции РК;
  • Ешенкулов Талгат Ильясович – вице-министр науки и высшего образования РК;
  • Калиакпаров Максат Кайыржанулы – вице-министр транспорта РК;
  • Абзал Бейсенбекулы – вице-министр финансов РК;
  • Кажкенов Куандык Жумабекович – вице-министр промышленности и строительства РК;
  • Алдамжаров Нурлан Жанузакович – вице-министр водных ресурсов и ирригации РК;
  • Еркинбаев Ержан Маликович – вице-министр туризма и спорта РК;
  • Джакенов Берик Оралович – заведующий отделом регионального развития и контроля Аппарата правительства РК;
  • Кожасбаев Алишер Женисович – советник премьер-министра РК;
  • Амирбеков Муратбек Есенбекович – региональный инспектор отдела регионального развития и контроля Аппарата правительства РК;
  • Темиржанов Мурат Баритович – председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК;
  • Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы – председатель Комитета по инвестициям МИД РК;
  • Исатаев Рустам Маратович – заместитель акима Алматинской области;
  • Кудайбергенов Нуржан Кенесович – заместитель акима Алматинской области;
  • Утенов Аркен Хамитович – аким города Алатау Алматинской области;
  • Саурбек Жанибек – генеральный директор ТОО "Специальная экономическая зона "Alatau" (по согласованию);
  • Солтамбеков Нурлан Кожахметович – председатель правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства" (по согласованию);
  • Цхай Юрий Андреевич – председатель совета директоров акционерного общества Сaspian group (по согласованию);
  • Вонг Хэн Файн – председатель Asia Infrastructure Solutions Singapore (по согласованию);
  • Бодаев Касым Каскенович – советник председателя правления АО "Jusan Bank" (по согласованию);
  • Ким Александр Тинханович – директор АО "Сaspian group" (по согласованию);
  • Ли Виктор Васильевич – генеральный директор ТОО "Khan Tengri Development Ltd" (по согласованию).   

Также утверждено положение о проектном офисе.

Проектный офис создается в целях оперативного развития города Алатау и комплексного организационного, информационного и аналитического сопровождения развития.

Рабочим органом проектного офиса является Министерство национальной экономики РК.

Заседания проектного офиса проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

На проектный офис возлагаются следующие задачи:

  • рассмотрение вопросов по созданию привлекательных условий для инвестиций, жизнедеятельности и работы в городе Алатау;
  • организация оперативного эффективного взаимодействия государственных и местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора и бизнеса в целях координации развития города Алатау;
  • рассмотрение вопросов по развитию города Алатау, требующих принятия решений на уровне правительства.

Для решения поставленных задач проектный офис:

  • координирует работу центральных государственных и местных исполнительных органов по вопросам развития города Алатау;
  • осуществляет мониторинг реализации поручений главы государства, премьер-министра и заместителя премьер-министра, курирующего сферу регионального развития;
  • рассматривает вопросы по внесению точечных изменений в отраслевое законодательство;
  • осуществляет мониторинг по разработке градостроительных документов;
  • участвует в проведении переговоров с компаниями – международными лидерами для строительства якорных объектов в городе Алатау и определяет их перечень;
  • участвует в выработке механизма возврата затрат отечественных и иностранных инвесторов на разработку градостроительной документации и проведение строительно-монтажных работ;
  • рассматривает предложения по оптимизации изъятия и ускорения выкупа земельных участков;
  • осуществляет взаимодействие с финансовыми и банковскими институтами для финансирования развития города Алатау;
  • обеспечивает подготовку и актуализацию крупных инвестиционных проектов.  

Проектный офис состоит из следующих секторов:

  • по инвестициям, промышленности и логистике;
  • финансовый;
  • образования и культуры;
  • туризма и окружающей среды.

Поручения проектного офиса подлежат исполнению государственными и местными исполнительными органами, субъектами квазигосударственного сектора и бизнеса (по согласованию).

Ранее сообщалось, что границы нового города Алатау определили в Алматинской области.

В новом городе Алатау образовано 12 микрорайонов из вошедших в него сел.

Город Алатау расположен к северу от города Алматы, вдоль автомагистрали А3 (Алматы – Конаев), которая является важным коридором, связывающим город Алматы с международным центром приграничного сотрудничества "Хоргос" (Китай) и пользуется стратегическими преимуществами инициативы "Новый Шелковый путь".

Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.

Читайте также

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, пандус
В Казахстане усилят требования к поставщикам товаров и услуг через портал соцуслуг
Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
В Казахстане утвердили правила регистрации диссертаций
Лариса Черненко
Правительство РК Алматинская область Казахстан 2024 год Алатау
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Дождь, дожди, ливень, ливни, пасмурность, пасмурная погода
Снег, дождь и туман: какая погода ждет казахстанцев 8 октября
Мама Баян Алагузовой рассказала о недавно рожденных внучках
Мама Баян Алагузовой рассказала о недавно рожденных внучках
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: