Правительство обновило комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области

Постановлением правительства от 28 июня 2024 года внесены изменения в Комплексный план социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, комплексный план изложен в новой редакции.

Документ направлен на обеспечение устойчивого развития, повышение привлекательности региона и создание благоприятных условий для роста экономической активности бизнеса.

План предусматривает развитие региона по следующим направлениям:

Промышленность. Агропромышленный комплекс и продовольственная безопасность. Рыбное хозяйство. Транспорт и логистика. Туризм. Предпринимательство. Жилье и инфраструктура. Жилищно-коммунальное хозяйство. Водоснабжение и водоотведение. Экология. Занятость и соцобеспечение. Здравоохранение. Образование и общественное развитие. Культура и спорт.

По итогам 2025 года от реализации Комплексного плана ожидается:

ВРП области увеличится до 5,4 трлн тенге (2021 год - 3,6 трлн тенге). ВРП на душу населения составит 6793 тысяч тенге (2021 год - 4890,1 тысячи тенге).

(2021 год - 3,6 трлн тенге). ВРП на душу населения составит 6793 тысяч тенге (2021 год - 4890,1 тысячи тенге). Объем промышленности увеличится на 42%, объем обрабатывающей промышленности - в 1,6 раза (с 177,5 млрд тенге в 2020 году до 290 млрд тенге).

Инвестиции в основной капитал увеличатся в 3,4 раза и составят 1,9 трлн тенге (в 2020 году - 582 млрд тенге).

Валовой продукт сельскохозяйственного производства составит 35 044 млн тенге (2020 год - 20193 млн тенге).

Количество действующих предприятий МСБ увеличится до 81 тысячи единиц (2020 год - 52,9 тысячи единиц), численность занятых в МСБ - до 156 тысяч человек (2020 год - 121,1 тысячи человек), выпуск продукции субъектами МСБ - до 1,9 трлн тенге (2020 год - 1,3 трлн тенге).

Повышение качества дорожного полотна в хорошем и удовлетворительном состоянии до 98 % (2020 год - 86,6 %) путем обеспечения строительства, реконструкции и ремонта 1059 км автомобильных дорог.

Повышение охвата сельского населения централизованным водоснабжением до 100% (2020 год - 92%) за счет строительства и реконструкции 1 323,7 км сетей водоснабжения и 991,2 км водоотведения.

Также будет построено и модернизировано 87,9 км электросетей, 31,2 км теплосетей и 521 км газопровода (за счет строительства в 2021-2023 годах введено в эксплуатацию 504,23 км, за счет модернизации 2022-2023 гг введено в эксплуатацию 5,3 км, в 2024 году планируется ввод в эксплуатацию 11,4 км).

Ввод в эксплуатацию 5,7 млн м2 жилья (всего за 2021-2023 годы введено 4,2 млн м2, 2024 год 700 тыс. м2, 2025 год 800 тыс. м2). В результате строительства арендного и кредитного жилья показатель обеспеченности жильем на одного проживающего по области достигнет уровня 27 м2. Также это позволит сократить количество очередников из категории социально уязвимых слоев населения на 10%.

Доля утилизации ТБО к их образованию увеличится до 45% (2020 год - 33,3%).

Доходы населения вырастут на 22,0% (с 144,2 тысячи тенге до 176 тысяч тенге).

В сфере образования будет ликвидировано трехсменное обучение в 15 школах за счет строительства новых 32 школы и 10 пристроек, 5 колледжей будут оснащены современным оборудованием и 2 колледжа обеспечены типовыми, соответствующими стандарту зданиями.

Более 6000 детей получат возможность посещать бесплатно кружки в частных организациях, что позволит увеличить охват детей дополнительным образованием до 86% (2023 г. - 82%).

в частных организациях, что позволит увеличить охват детей дополнительным образованием до 86% (2023 г. - 82%). Также ежегодно учащиеся школ и колледжей области получат возможность обучаться в образцовых школах страны, а 1500 выпускников обучаться на бесплатной основе в ВУЗах страны.

За счет развития креативных хабов не менее 7-10% NEET и безработной молодежи в сельской местности региона получат возможность всесторонней социализации.

В области здравоохранения увеличится показатель ожидаемой продолжительности жизни с 74,3 до 76,0 лет.

На период реализации Комплексного плана ориентировочно будет создано 50 тысяч рабочих мест.

Увеличится поток туристов в 2,5 раза (510 тысяч туристов) за счет роста увеличения количества мест размещения, благоустройства баз отдыха в курортных зонах области, расширения перечня и повышения качества предоставляемых услуг.

Охват граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигнет 45,2 % (2020 год - 35,4%).

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