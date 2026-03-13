В Алматы автобус протаранил пять авто: есть пострадавший

Сегодня, 13 марта 2026 года, в Алматы на пересечении улиц Жандосова и Ауэзова произошло массовое дорожно-транспортное происшествии (ДТП) с участием автобуса маршрута №95, сообщает Zakon.kz.

Кадры с места события опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Также на месте ДТП присутствовал корреспондент Zakon.kz.

По словам водителя автобуса, у него отказали тормоза, однако участники ДТП придерживаются иного мнения.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) города. Там уточнили, что авария произошла в 15:20.

"Водитель автобуса, следуя по улице Жандосова в восточном направлении, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с пятью впереди идущими автомобилями", – поделились подробностями в ДП Алматы.

В итоге пострадала пассажирка авто, которое первое попало под удар автобуса.

