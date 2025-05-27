В Алматы у делового центра "Атакент" изымут земельный участок для госнужд

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Подписано постановление акимата города Алматы от 21 мая 2025 года "О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд", сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у ТОО "Atakent Asia Development" площадью 1,4617 га, расположенного по адресу: Бостандыкский район, улица Тимирязева, 42/23, для строительства выставочного зала", – говорится в документе. Датой принудительного отчуждения определено: до 31 декабря 2027 года. Предусматривается выплата компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке. По завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка он будет передан на баланс коммунального государственного учреждения "Управление культуры города Алматы".



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