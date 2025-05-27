#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
511.04
581.72
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
511.04
581.72
6.41
Право

В Алматы у делового центра "Атакент" изымут земельный участок для госнужд

вход в деловой центр &quot;Атакент&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 15:29 Фото: pexels
Подписано постановление акимата города Алматы от 21 мая 2025 года "О начале принудительного отчуждения земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд", сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение земельного участка или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для государственных нужд у ТОО "Atakent Asia Development" площадью 1,4617 га, расположенного по адресу: Бостандыкский район, улица Тимирязева, 42/23, для строительства выставочного зала", – говорится в документе.

Датой принудительного отчуждения определено: до 31 декабря 2027 года.

Предусматривается выплата компенсации собственнику земельного участка в установленном законодательством порядке.

По завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельного участка он будет передан на баланс коммунального государственного учреждения "Управление культуры города Алматы".


Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Сокращены сроки пилотного проекта по размещению госзаказа на дошкольное воспитание
Право
14:38, Сегодня
Сокращены сроки пилотного проекта по размещению госзаказа на дошкольное воспитание
Казахстан намерен ввести запрет на вывоз железа и стальных заготовок
Право
14:11, Сегодня
Казахстан намерен ввести запрет на вывоз железа и стальных заготовок
Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане
Право
13:11, Сегодня
Новые профессиональные праздники появятся в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: