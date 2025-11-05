#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.49
601.07
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
522.49
601.07
6.47
Право

В Медеуском районе Алматы изымут земельные участки для госнужд

Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, панорама Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 15:53 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Принято постановление акимата города Алматы от 29 октября 2025 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение четырех земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по улице Пушкина, 99, 1Г, 1/5, 1Б в Медеуском районе города Алматы, для объекта общего пользования (создания новых общественных пространств и благоустройства территории)", – говорится в документе.

Датой принудительного отчуждения определено до 31 декабря 2027 года.

Земельные участки подлежат изъятию у двух ТОО.

Кроме того, принято еще одно постановление акимата города Алматы от 29 октября 2025 года, согласно которому предписано:

  • Начать принудительное отчуждение трех земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по улице Керей-Жанибек хандар в Медеуском районе города Алматы, для строительства объектов общего пользования (машинный зал и плавательный бассейн).

Датой принудительного отчуждения определено до 31 декабря 2028 года.

В данном случае земельные участки предстоит изъять у:

  • ТОО "Алатау Холдинг".
  • Государственного учреждения "Служба пожаротушений и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС РК (город Алматы)".
  • ТОО "Chimbulak Development".

КГП "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке.

КГУ "Управление земельных отношений города Алматы":

  • обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;
  • по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Медеуского района города Алматы".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Предоставление жилья нуждающимся из госфонда: внесены изменения
16:14, Сегодня
Предоставление жилья нуждающимся из госфонда: внесены изменения
В Алматы принудительно изымут земельные участки для строительства дороги
15:10, 14 июля 2025
В Алматы принудительно изымут земельные участки для строительства дороги
Еще 27 земельных участков изымут в Алматы для пробивки улицы
09:25, 14 октября 2025
Еще 27 земельных участков изымут в Алматы для пробивки улицы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: