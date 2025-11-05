В Медеуском районе Алматы изымут земельные участки для госнужд

Принято постановление акимата города Алматы от 29 октября 2025 года о начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, сообщает Zakon.kz.

"Начать принудительное отчуждение четырех земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по улице Пушкина, 99, 1Г, 1/5, 1Б в Медеуском районе города Алматы, для объекта общего пользования (создания новых общественных пространств и благоустройства территории)", – говорится в документе. Датой принудительного отчуждения определено до 31 декабря 2027 года. Земельные участки подлежат изъятию у двух ТОО. Кроме того, принято еще одно постановление акимата города Алматы от 29 октября 2025 года, согласно которому предписано: Начать принудительное отчуждение трех земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд, расположенных по улице Керей-Жанибек хандар в Медеуском районе города Алматы, для строительства объектов общего пользования (машинный зал и плавательный бассейн). Датой принудительного отчуждения определено до 31 декабря 2028 года. В данном случае земельные участки предстоит изъять у: ТОО "Алатау Холдинг".

Государственного учреждения "Служба пожаротушений и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы МЧС РК (город Алматы)".

ТОО "Chimbulak Development". КГП "Қала жер орталығы" Управления земельных отношений города Алматы предписано уведомить собственников в установленном законодательством порядке. КГУ "Управление земельных отношений города Алматы": обеспечить выплату компенсации собственникам земельных участков в установленном законодательством порядке;

по завершении мероприятий по принудительному отчуждению земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд передать земельные участки на баланс коммунального государственного учреждения "Аппарат акима Медеуского района города Алматы".

