В Казахстане изменят критерии для вывоза говядины

Министерство сельского хозяйства подготовило приказ, которым вносятся изменения в вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота с территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится изменение критериев для вывоза говядины, а именно;

снижение порога до 500 голов для откормочных площадок с собственными мясокомбинатами;

предоставление доступа для откормочных площадок от 5000 голов, не имеющих собственных мясокомбинатов, через сторонние мясоперерабатывающие предприятия.

Как поясняется, проект приказа принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.

Указанным приказом с 31 декабря 2025 года введены сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота: мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, и мясо крупного рогатого скота, замороженное, с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза. Размер квоты для вывоза мяса крупного рогатого скота составлял 20 000 тонн.

Размер квоты на одно лицо установлен в зависимости от мощности откормочной площадки в следующих размерах:

при мощности откормочной площадки от 5000 голов – 1000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 10 000 голов – 2000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 15 000 голов – 3000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 20 000 голов – 4000 тонн;

при мощности откормочной площадки от 50 000 голов – 10 000 тонн.

Квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.