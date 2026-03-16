#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
491.29
562.92
6.1
Право

В Казахстане изменят критерии для вывоза говядины

Фото: Zakon.kz
Министерство сельского хозяйства подготовило приказ, которым вносятся изменения в вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота с территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

В частности, вносится изменение критериев для вывоза говядины, а именно;

  • снижение порога до 500 голов для откормочных площадок с собственными мясокомбинатами;
  • предоставление доступа для откормочных площадок от 5000 голов, не имеющих собственных мясокомбинатов, через сторонние мясоперерабатывающие предприятия.

Как поясняется, проект приказа принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.

Указанным приказом с 31 декабря 2025 года введены сроком на 6 месяцев количественные ограничения (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота: мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное, и мясо крупного рогатого скота, замороженное, с территории РК в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза. Размер квоты для вывоза мяса крупного рогатого скота составлял 20 000 тонн.

Размер квоты на одно лицо установлен в зависимости от мощности откормочной площадки в следующих размерах:

  • при мощности откормочной площадки от 5000 голов – 1000 тонн;
  • при мощности откормочной площадки от 10 000 голов – 2000 тонн;
  • при мощности откормочной площадки от 15 000 голов – 3000 тонн;
  • при мощности откормочной площадки от 20 000 голов – 4000 тонн;
  • при мощности откормочной площадки от 50 000 голов – 10 000 тонн.

Квота распределяется на мясо крупного рогатого скота мясоперерабатывающего предприятия при использовании поголовья из собственной откормочной площадки.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Установлен минимальный уровень цен на отдельные виды товаров на второй квартал 2026 года
В Казахстане продлят ограничения на вывоз говядины
Вывоз говядины из Казахстана планируют ограничить до конца года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: