Вывоз говядины из Казахстана планируют ограничить до конца года

Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота (говядины) с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено введение сроком до 31 декабря 2025 года количественных ограничений (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота (говядины) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза.

Документ разработан на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 29 августа 2025 года.

Ограничения вводятся для обеспечения продовольственной безопасности страны, развития переработки животноводческой продукции, а также стабилизации цен на говядину, пояснили в министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 октября.