Вывоз говядины из Казахстана планируют ограничить до конца года
Фото: pixabay
Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота (говядины) с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.
Проектом предусмотрено введение сроком до 31 декабря 2025 года количественных ограничений (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота (говядины) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза.
Документ разработан на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 29 августа 2025 года.
Ограничения вводятся для обеспечения продовольственной безопасности страны, развития переработки животноводческой продукции, а также стабилизации цен на говядину, пояснили в министерстве.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 октября.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript