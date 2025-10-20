#АЭС в Казахстане
Право

Вывоз говядины из Казахстана планируют ограничить до конца года

Мясо говядина, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2025 09:10 Фото: pixabay
Министерство сельского хозяйства подготовило проект приказа "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного рогатого скота (говядины) с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Проектом предусмотрено введение сроком до 31 декабря 2025 года количественных ограничений (квоты) на вывоз мяса крупного рогатого скота (говядины) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза.

Документ разработан на основании решения Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях от 29 августа 2025 года.

Ограничения вводятся для обеспечения продовольственной безопасности страны, развития переработки животноводческой продукции, а также стабилизации цен на говядину, пояснили в министерстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 октября.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Казахстан ограничит вывоз картофеля из страны
12:59, 21 января 2025
Казахстан ограничит вывоз картофеля из страны
Казахстан введет запрет на вывоз сахара
15:32, 13 мая 2024
Казахстан введет запрет на вывоз сахара
Запрет на вывоз из Казахстана бензина, дизтоплива и нефтепродуктов планируют продлить
09:13, 06 августа 2024
Запрет на вывоз из Казахстана бензина, дизтоплива и нефтепродуктов планируют продлить
