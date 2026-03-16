Минздрав обновит подходы к обеспечению казахстанцев лекарствами

Министерство здравоохранения разработало Правила формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра, а также правил разработки лекарственных формуляров организаций здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает обновленные подходы к формированию Казахстанского национального лекарственного формуляра, амбулаторному обеспечению пациентов и процедурам закупа через единого дистрибьютора.

Ключевой задачей инициативы является внедрение единого, прозрачного и научно обоснованного механизма включения препаратов в государственные перечни.

В Минздраве пояснили, что реализация проекта позволит выстроить четкий порядок формирования формуляра, систематизировать амбулаторное обеспечение населения и регламентировать закупочные процессы, что в совокупности повысит эффективность управления всей системой.

Кроме того, внедрение данных мер позволит существенно повысить доступность качественных и безопасных медикаментов для населения, обеспечить стабильное и своевременное лекарственное обеспечение всех групп пациентов, включая лиц с редкими заболеваниями, а также минимизировать риски возникновения дефицита и задержек при проведении закупочных процедур.

В министерстве отметили, что данная работа является частью последовательной политики Минздрава, ориентированной на обеспечение граждан необходимыми препаратами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 марта.