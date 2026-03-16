Право

Минздрав обновит подходы к обеспечению казахстанцев лекарствами

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 16.03.2026 09:54 Фото: freepik
Министерство здравоохранения разработало Правила формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра, а также правил разработки лекарственных формуляров организаций здравоохранения, сообщает Zakon.kz.

Документ устанавливает обновленные подходы к формированию Казахстанского национального лекарственного формуляра, амбулаторному обеспечению пациентов и процедурам закупа через единого дистрибьютора.

Ключевой задачей инициативы является внедрение единого, прозрачного и научно обоснованного механизма включения препаратов в государственные перечни.

В Минздраве пояснили, что реализация проекта позволит выстроить четкий порядок формирования формуляра, систематизировать амбулаторное обеспечение населения и регламентировать закупочные процессы, что в совокупности повысит эффективность управления всей системой.

Кроме того, внедрение данных мер позволит существенно повысить доступность качественных и безопасных медикаментов для населения, обеспечить стабильное и своевременное лекарственное обеспечение всех групп пациентов, включая лиц с редкими заболеваниями, а также минимизировать риски возникновения дефицита и задержек при проведении закупочных процедур.

В министерстве отметили, что данная работа является частью последовательной политики Минздрава, ориентированной на обеспечение граждан необходимыми препаратами в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 марта.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
В Казахстане изменят формирование Казахстанского национального лекарственного формуляра
10:56, 11 ноября 2024
В Казахстанский национальный лекарственный формуляр добавят новые препараты
10:43, 18 февраля 2025
В Казахстане сформируют национальный лекарственный формуляр со статусом орфанный
10:44, 06 января 2026
