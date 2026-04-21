Минздрав изменил правила формирования предельных цен на лекарства и медизделия

И.о. министра здравоохранения приказом от 15 апреля 2026 года внес поправки в правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства, а также медицинские изделия в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС, сообщает Zakon.kz.

Изменения внесены в:

Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования;

Правила регулирования, формирования предельных цен и наценки на медицинские изделия в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования.

С 12 июля 2026 года вводятся понятия:

государственный реестр ЛС и МИ – цифровой ресурс, содержащий сведения о зарегистрированных и разрешенных к медицинскому применению в Республике Казахстан ЛС и МИ;

портал референтного ценообразования (Портал) – автоматизированная цифровая система государственной экспертной организации;

В Правилах регулирования, формирования предельных цен и наценки на лекарственные средства говорится:

Государственная экспертная организация формирует проект перечня ЛС, подлежащих ценовому регулированию для оптовой и розничной реализации (проект перечня), на основе рецептурных зарегистрированных ЛС, а также имеющих регистрационное удостоверение в рамках Евразийского экономического союза по состоянию на 15 января и 15 июля текущего года.

Дополнена норма, согласно которой:

В проект перечня не включаются рецептурные лекарственные средства, предельная розничная цена реализации которых не превышает одного месячного расчетного показателя (4325 тенге в 2026 году), установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год, на момент формирования проекта перечня.

Государственная экспертная организация направляет проект перечня ЛС, подлежащих ценовому регулированию в уполномоченный орган для согласования с антимонопольным органом и утверждения, в срок не позднее, чем за 40 календарных дней до утверждения уполномоченным органом перечня ЛС, подлежащих ценовому регулированию.

С 12 июля 2026 года:

Государственная экспертная организация проводит сравнение предоставленных данных заявителем на соответствие требованиям настоящих Правил и данных из интегрированной цифровой системы таможенных органов.

Предельная цена на торговое наименование ЛС для розничной реализации формируется не выше среднего значения отпускных цен в аптечных сетях, полученные из интегрированной цифровой системы уполномоченного органа государственных доходов по контрольно-кассовым чекам.

При изменении порядка референтного ценообразования и регистрации цены, перерасчет предельных цен на торговые наименования ЛС для оптовой и розничной реализации осуществляется государственной экспертной организацией по инициативе уполномоченного органа, без подачи заявления от заявителя, с использованием имеющихся данных и цифровых систем.

Услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги в порядке, установленном уполномоченным органом в сфере информатизации.

Государственная экспертная организация проводит сравнение предоставленных данных заявителем на соответствие требованиям настоящих Правил и данных из интегрированной цифровой системы таможенных органов.

При изменении порядка референтного ценообразования и регистрации цены, перерасчет предельных цен на торговые наименования ЛС в рамках ГОБМП и (или) ОСМС осуществляется государственной экспертной организацией по инициативе уполномоченного органа, без подачи заявления от заявителя, с использованием имеющихся данных и цифровых систем.

Также произошли изменения в Правилах регулирования, формирования предельных цен и наценок на медицинские изделия.

С 12 июля 2026 года государственная услуга оказывается государственной экспертной организацией (услугодателем) в течение 15 рабочих дней со дня обращения заявителя (услугополучателя) путем проведения референтного ценообразования на торговое наименование и техническую характеристику ИМН и соответствия предлагаемой к регистрации цены или перерегистрации зарегистрированной цены в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС, а также сверку предоставленных данных заявителем на их соответствие в цифровой системе таможенных органов, и требованиям настоящих Правил.

Также говорится, что при изменении порядка референтного ценообразования и регистрации цены, перерасчет предельных цен на торговые наименования МИ в рамках ГОБМП и (или) ОСМС осуществляется государственной экспертной организацией по инициативе уполномоченного органа, без подачи заявления от заявителя, с использованием имеющихся данных и цифровых систем.

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2026 года за исключением норм, которые вводятся с 12 июля 2026 года.