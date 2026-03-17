Департамент госдоходов Алматы обратился к наемным работникам и работодателям

По итогам 2025 года в налоговые органы города обратились 1200 граждан с жалобами на неофициальные трудовые отношения и неперечисление социальных платежей. Подобные жалобы поступают и в этом году, в связи с чем ДГД Алматы официально обращается к работодателям и гражданам, сообщает Zakon.kz.

В сообщении отмечается, что среди отдельных налогоплательщиков города Алматы до сих пор практикуется выплата так называемой "серой" заработной платы, когда трудовые отношения между работодателем и работником не оформляются официально либо часть дохода выплачивается неофициально.

Нередко сотрудники соглашаются на такие условия, рассчитывая получать больше средств "на руки". Однако подобные схемы лишают работников важных социальных гарантий и в долгосрочной перспективе могут привести к серьезным финансовым рискам.

"ДГД по городу Алматы подчеркивает, что официальное трудоустройство является основой социальной и финансовой защищенности граждан. Официальная занятость обеспечивает пенсионные накопления, оплату больничных и отпусков, пособия при потере трудоспособности, а также доступ кредитам на более выгодных условиях. Без официальных отчислений стаж не учитывается, а размер будущей пенсии снижается", – отметили в департаменте.

Также официальная работа дает социальные гарантии: выплаты при увольнении, пособия по безработице, декретные и медицинское обслуживание по системе ОСМС. При неофициальной занятости эти права могут быть утрачены, а государственные выплаты минимальными.

Кроме того, при приобретении квартиры, автомобиля или иного имущества налоговые органы сопоставляют понесенные расходы с официально задекларированными доходами. Если по документам уровень дохода является низким, а приобретается дорогостоящее имущество, возникает закономерный вопрос об источнике средств.

"В результате возможны доначисление налогов, начисление пени за весь проверяемый период и привлечение к административной ответственности. То, что сегодня может казаться "выгодным", в дальнейшем может обернуться значительными финансовыми обязательствами", – пояснили в ДГД.

Там напомнили, что все трудовые договоры подлежат обязательной регистрации на портале Enbek.kz.

Проверить перечисление пенсионных взносов, социальных и налоговых платежей можно через портал eGov.kz, личный кабинет ЕНПФ, мобильное приложение e-Salyq Azamat, а также через приложения банков второго уровня.