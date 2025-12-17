Туман и гололед: спасатели Алматы обратились к горожанам

Департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи со штормовым предупреждением, объявленным на 18 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Спасатели напомнили, что завтра, 18 декабря, в Алматы ожидается туман и гололед. "Жителям и гостям города рекомендуется быть внимательными на дорогах и избегать дальних поездок при плохой видимости", – говорится в сообщении. Рекомендации ДЧС при гололеде: ходите медленно, наступайте на всю подошву;

избегайте резких движений и спешки;

носите обувь с нескользящей подошвой;

не держите руки в карманах – балансируйте;

обходите скользкие участки, особенно у подъездов и остановок;

пожилым людям – использовать трость с резиновым наконечником. На 18 декабря 2025 года штормовое предупреждение опубликовано по всему Казахстану.

