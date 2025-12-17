#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
514.31
603.03
6.4
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
514.31
603.03
6.4
События

Туман и гололед: спасатели Алматы обратились к горожанам

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 20:25 Фото: Zakon.kz
Департамент по ЧС Алматы обратился к жителям и гостям города в связи со штормовым предупреждением, объявленным на 18 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Спасатели напомнили, что завтра, 18 декабря, в Алматы ожидается туман и гололед.

"Жителям и гостям города рекомендуется быть внимательными на дорогах и избегать дальних поездок при плохой видимости", – говорится в сообщении.

Рекомендации ДЧС при гололеде:

  • ходите медленно, наступайте на всю подошву;
  • избегайте резких движений и спешки;
  • носите обувь с нескользящей подошвой;
  • не держите руки в карманах – балансируйте;
  • обходите скользкие участки, особенно у подъездов и остановок;
  • пожилым людям – использовать трость с резиновым наконечником.

На 18 декабря 2025 года штормовое предупреждение опубликовано по всему Казахстану.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Токаев прилетел с официальным визитом в Японию
20:53, Сегодня
Токаев прилетел с официальным визитом в Японию
Сильный снег и гололед: спасатели Алматы обратились к горожанам
21:17, 09 декабря 2025
Сильный снег и гололед: спасатели Алматы обратились к горожанам
На Алматы надвигается непогода: к горожанам обратились спасатели
16:48, 07 декабря 2025
На Алматы надвигается непогода: к горожанам обратились спасатели
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: