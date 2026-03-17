"Ни в коем случае не оставляйте это без внимания": МВД обратилось к казахстанцам

Сегодня, 17 марта 2026 года, в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана рассказали, сколько дел по сталкингу направлено в суд. Также ведомство обратилось к гражданам с важным призывом, сообщает Zakon.kz.

В МВД напомнили, что сталкинг – это незаконное преследование человека, выражающееся в попытках установить контакт или выслеживать его вопреки его воле. В Казахстане ответственность за это предусмотрена ст. 115-1 Уголовного кодекса РК.

Сталкинг опасен тем, что причиняет психологический вред: страх, тревогу за жизнь и здоровье, стресс и депрессию. Преследование может включать угрозы, оскорбления, клевету, слежку в интернете, чтение переписки, наблюдение через камеры и GPS-трекеры. Такие действия могут перерасти в более тяжкие преступления – насилие, причинение вреда здоровью, порчу имущества.

Цель преследователя – контролировать жертву, вызывать страх и беспокойство. Жертвой может стать любой.

"Пользуясь случаем, обращаемся к нашим гражданам! Если вы, ваши близкие или знакомые подвергаются незаконному преследованию, ни в коем случае не оставляйте это без внимания, незамедлительно сообщайте о них в полицию для пресечения преступной деятельности и привлечения виновных лиц к ответственности", – подчеркнул начальник следственного департамента МВД РК Самат Аисов.

Как напомнили в ведомстве, наказание по ст. 115-1 УК РК включает штраф до 200 месячных расчетных показателей, общественные работы на срок до 200 часов либо арест до 50 суток.

По словам Самата Аисова, МВД проведена широкомасштабная подготовительная работа, разработаны методические рекомендации по порядку фиксации и расследованию, проведены обучения сотрудников.

"Со дня криминализации сталкинга в суд направлено 51 дело, при этом по 36 делам подозреваемые водворены в ИВС. Расследование дел данной категории находится на контроле Министерства внутренних дел", – отметил начальник следственного департамента МВД РК.

По данным ведомства, один из случаев произошел в Западно-Казахстанской области.

Бывший супруг систематически преследовал женщину: звонил, писал сообщения, находил ее новые контакты, приезжал к месту проживания и угрожал физической расправой. Даже после смены номера и блокировки он продолжал писать с разных аккаунтов и номеров, пытаясь установить контакт вопреки ее воле. Суд Бокейординского района признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ .

В Астане суд признал еще одного мужчину виновным в сталкинге.

Житель города в течение полугода преследовал женщину, несмотря на ее отказ поддерживать отношения, блокировку в мессенджерах и действующее защитное предписание. Он приходил к месту ее работы и проживания, а также снимал потерпевшую на видео без ее согласия. Суд назначил ему наказание в виде 100 часов общественных работ и обязал выплатить компенсацию морального вреда . Кроме того, из-за нарушения условий ранее назначенного ограничения свободы неотбытая часть наказания была заменена на реальное лишение свободы.

В Семее к ответственности привлекли 31-летнего мужчину, который, будучи женатым, на протяжении долгого времени следил за другой девушкой.

25 февраля 2026 года заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов рассказал, сколько человек наказали за сталкинг в Казахстане.