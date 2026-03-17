Право

В Казахстане установлены ограничения и запреты на вылов рыбы

Рыболовство, рыбак, рыбаки, рыбалка, ловля рыбы, рыба, рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 17.03.2026 15:23 Фото: unsplash
Министр сельского хозяйства приказом от 3 марта 2026 года ввел ограничения и запреты на пользование объектами рыбных ресурсов и других водных животных, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования, сообщает Zakon.kz.

В частности, введен запрет на прилов иных видов рыб и рыб непромысловой меры в объеме, превышающем 8% от улова в объячеивающих орудиях лова и 5% в отцеживающих орудиях лова.

Введен запрет на рыболовство:

  • с применением колющих орудий лова (острога, пика, капкан), самоловных орудий лова (самоловы, перетяги, переметы), электротока, взрывчатых и отравляющих веществ, а также огнестрельного оружия;
  • с применением орудий лова и способов рыболовства, не включенных в Перечень разрешенных к применению промысловых и не промысловых видов орудий и способов рыболовства;
  • при отсутствии разрешения на пользование животным миром;
  • в зимовальных ямах в зимний период, на нерестилищах во время нереста и в иных участках, в сроки и местах, установленных настоящими ограничениями и запретами;
  • в местах концентрации и на путях миграции рыбных ресурсов и других водных животных в период их размножения, установленный настоящими ограничениями и запретами;
  • способом багрения, гоном при помощи бряцания и ботания;
  • с изъятием рыбных ресурсов и других водных животных менее промысловой меры.

Введены ограничения и запреты:

  • по Арало-Сырдаринскому бассейну
  • по Балкаш-Алакольскому бассейну
  • по Зайсан-Ертисскому бассейну
  • по Есильскому бассейну
  • по Нура-Сарысускому бассейну
  • по Тобыл-Торгайскому бассейну
  • по Жайык-Каспийскому бассейну и реки Кигач
  • по Шу-Таласскому бассейну.

Так, по Балкаш-Алакольскому бассейну:

В период нереста и размножения рыбных ресурсов и других водных животных введен запрет на рыболовство в следующих местах и сроки:

  • в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал – с 15 апреля по 1 июня соответствующего года;
  • в восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз – с 25 апреля по 10 июня соответствующего года;
  • на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также вглубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 километров от устьев этих рек – с 15 апреля по 1 июня соответствующего года;
  • на водохранилище Капшагай и всех реках и водотоках, впадающих в него, – с 5 апреля по 20 мая соответствующего года;
  • на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь и на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректы, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы – с 15 апреля по 1 июня соответствующего года;
  • с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок Арал-Тюбе) – с 5 апреля по 5 июня соответствующего года;
  • с применением непромысловых орудий лова на всей дельте реки Иле – с 15 апреля по 1 июня соответствующего года;
  • с применением непромысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с Китая – с 25 марта по 5 июля соответствующего года.

Для создания зон покоя ввести круглогодичный запрет на рыболовство в следующих местах:

  • с применением промысловых орудий лова на реке Иле от Капшагайской ГЭС до 6-го рыбпункта (поселок Арал-Тюбе) и на всей дельте реки Иле;
  • с применением промысловых орудий лова на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с КНР;
  • в зоне подпора от прямой линии, соединяющей сопку Утюги (кордон охотничьего хозяйства) по левому берегу водохранилища Капшагай и бывший 90 км (егерский дом) по правому берегу и вверх по течению реки Иле до устья реки Шарын;
  • на озере Жаланашколь;
  • с применением промысловых орудий лова на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балкаш и вверх по течению по всей длине рек и их основных притоков.

Также введен запрет на рыболовство в озере Балкаш с применением невода методом одновременной моторной тяги за оба крыла после полного его раскрытия (метод траления).

Кроме того, установлены места и сроки пользования объектами рыбных ресурсов и других водных животных, их частей и дериватов:

По Арало-Сырдаринскому бассейну введен запрет на рыболовство в следующих местах и сроки:

  • на акватории водохранилища Шардара – с 21 мая по 31 марта соответствующего года;
  • на водоемах в пределах Туркестанской области и реке Сырдария от Шардаринского водохранилища до административной границы с Кызылординской областью – с 1 июня по 14 апреля соответствующего года;
  • на реке Сырдария от устья до административной границы с Туркестанской областью – с 31 мая по 31 марта соответствующего года;
  • на акватории Малого Аральского моря – с 11 июня по 30 апреля соответствующего года;
  • на водоемах в пределах Кызылординской области – с 11 июня по 19 апреля соответствующего года;
  • на Большом Аральском море, включая залив Тущебас, Чернышева, в пределах территории Республики Казахстан до государственной границы с Республикой Узбекистан для сбора и заготовки цист артемии – с 1 августа по 31 марта соответствующего года;
  • на заливах Сарышыганак и Бутакова, а также протоках, соединяющих эти заливы – с 11 июня до распалением льда соответствующего года.

Во время размножения артемии установлены места и сроки пользования, а также на сбор и заготовку цист артемии на Большом Аральском море, включая залив Тущебас, Чернышева в пределах территории РК до государственной границы с Узбекистаном – с 1 августа по 31 марта соответствующего года.

По Балкаш-Алакольскому бассейну

Установлены места и сроки пользования:

  • с применением непромысловых орудий лова:
  • на реке Иле от плотины Капшагайской ГЭС до 6-го рыбопункта (поселок Арал-Тюбе) – с 6 июня по 4 апреля соответствующего года;
  • на дельте реки Иле – с 2 июня по 14 апреля соответствующего года;
  • на реке Иле от устья реки Шарын до государственной границы с КНР – с 6 июля по 24 марта соответствующего года;
  • с применением непромысловых орудий лова на реках Каратал, Аксу, Лепсы, Аягуз, включая устья, протоки и поймы этих рек от устья их впадения в озеро Балхаш, и вверх по течению по всей длине реки и ее основных притоков, а также вглубь и по обе стороны озера Балхаш в радиусе 5 км от устьев этих рек – с 2 июня по 14 апреля соответствующего года;
  • в западной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности залива Алаколь до полуострова Узунарал – с 2 июня по 14 апреля соответствующего года;
  • в восточной части озера Балхаш, начиная от южной оконечности Узунарал до устья реки Аягоз – с 11 июня по 24 апреля соответствующего года;
  • на Капшагайском водохранилище и на всех реках и водотоках, впадающих в него – с 21 мая по 4 апреля соответствующего года;
  • на озерах Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь, на всех их притоках и заливах, на реках Урджар, Бескопа, Ыргайты, Теректи, Тентек, Хатынсу, Эмель, Уялы, Каракол, Женешкесу, Шынжылы – с 11 июня по 23 апреля соответствующего года.

Также установлены места и сроки пользования по другим водным бассейнам.

Приказ вводится в действие с 14 мая 2026 года.

Лариса Черненко
Лариса Черненко
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
