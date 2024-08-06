В Казахстане стало больше водоемов, где установлены лимиты на вылов рыбы
В частности, дополнения были внесены в рыбохозяйственные водоемы Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.
Так, в Костанайской области добавлено два водохранилища, где можно ловить рыбу:
- Верхне-Тобольское водохранилище – 281 тонна;
- Каратомарское водохранилище – 192 тонны.
В Павлодарской области в список добоавлено озеро Карасор, в котором можно выловить 78 тонн карася.
В Северо-Казахстанской области добавлены:
- озеро Шаглы-Тенгиз
- озеро Улыколь
- озеро Соленое
- озеро Пасынки
- пойма реки Ишим (Кызылжарский район) № 1
- озеро Калмакколь
- пойма реки Ишим (Кызылжарский район) № 2
- озеро Салкынколь
- озеро Жалтыр
- озеро Калдарь
- озеро Коржанкуль Малый
- озеро Жетыколь
- озеро Плоское (Домашнее)
- озеро Биесойган
- озеро Лебеденок
- озеро Жалтырь (Есильский)
- озеро Жалтырь (Аккайынский)
- озеро Жарколь
- озеро Рыбное (Воскресеновка)
- озеро Долгое Большое
- озеро Никульское
- озеро Чалково
- озеро Башкирское
- озеро Беленок
- озеро Утиное
- озеро Кривое (Жамбылский)
- озеро Косколь Малый
- озеро Шубное
- озеро Моховое
- озеро Новое
- озеро Окунево
- озеро Аксуат
- озеро Половинное
- озеро Придворное
- озеро Чебачки
Как пояснили в МСХ, согласно закону "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" лимит изъятия объектов животного мира определяется в соответствии с биологическим обоснованием, подготовленным на основании материалов учета численности, мониторингом объектов животного мира и среды их обитания, научных исследований и утверждается уполномоченным органом.
"В связи с предоставленными биологическими обоснованиями на рыбохозяйственные водоемы Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, вносятся соответствующие дополнения в приказ министра сельского хозяйства "Об утверждении лимитов изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года", - говорится в обосновании.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 августа.
Ранее мы рассказали, сколько можно выловить рыбы с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года: установлены лимиты.