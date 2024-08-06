В Казахстане стало больше водоемов, где установлены лимиты на вылов рыбы

Министерство сельского хозяйства подготовило поправки в лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнения были внесены в рыбохозяйственные водоемы Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Так, в Костанайской области добавлено два водохранилища, где можно ловить рыбу:

Верхне-Тобольское водохранилище – 281 тонна;

Каратомарское водохранилище – 192 тонны.

В Павлодарской области в список добоавлено озеро Карасор, в котором можно выловить 78 тонн карася.

В Северо-Казахстанской области добавлены:

озеро Шаглы-Тенгиз

озеро Улыколь

озеро Соленое

озеро Пасынки

пойма реки Ишим (Кызылжарский район) № 1

озеро Калмакколь

пойма реки Ишим (Кызылжарский район) № 2

озеро Салкынколь

озеро Жалтыр

озеро Калдарь

озеро Коржанкуль Малый

озеро Жетыколь

озеро Плоское (Домашнее)

озеро Биесойган

озеро Лебеденок

озеро Жалтырь (Есильский)

озеро Жалтырь (Аккайынский)

озеро Жарколь

озеро Рыбное (Воскресеновка)

озеро Долгое Большое

озеро Никульское

озеро Чалково

озеро Башкирское

озеро Беленок

озеро Утиное

озеро Кривое (Жамбылский)

озеро Косколь Малый

озеро Шубное

озеро Моховое

озеро Новое

озеро Окунево

озеро Аксуат

озеро Половинное

озеро Придворное

озеро Чебачки

Как пояснили в МСХ, согласно закону "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" лимит изъятия объектов животного мира определяется в соответствии с биологическим обоснованием, подготовленным на основании материалов учета численности, мониторингом объектов животного мира и среды их обитания, научных исследований и утверждается уполномоченным органом.



"В связи с предоставленными биологическими обоснованиями на рыбохозяйственные водоемы Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, вносятся соответствующие дополнения в приказ министра сельского хозяйства "Об утверждении лимитов изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 августа.

Ранее мы рассказали, сколько можно выловить рыбы с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года: установлены лимиты.