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В Казахстане стало больше водоемов, где установлены лимиты на вылов рыбы

В Казахстане стало больше водоемов, где установлены лимиты на вылов рыбы, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2024 12:01 Фото: pixabay
Министерство сельского хозяйства подготовило поправки в лимиты изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В частности, дополнения были внесены в рыбохозяйственные водоемы Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей.

Так, в Костанайской области добавлено два водохранилища, где можно ловить рыбу:

  • Верхне-Тобольское водохранилище – 281 тонна;
  • Каратомарское водохранилище – 192 тонны.

В Павлодарской области в список добоавлено озеро Карасор, в котором можно выловить 78 тонн карася.

В Северо-Казахстанской области добавлены:

  • озеро Шаглы-Тенгиз
  • озеро Улыколь
  • озеро Соленое
  • озеро Пасынки
  • пойма реки Ишим (Кызылжарский район) № 1
  • озеро Калмакколь
  • пойма реки Ишим (Кызылжарский район) № 2
  • озеро Салкынколь
  • озеро Жалтыр
  • озеро Калдарь
  • озеро Коржанкуль Малый
  • озеро Жетыколь
  • озеро Плоское (Домашнее)
  • озеро Биесойган
  • озеро Лебеденок
  • озеро Жалтырь (Есильский)
  • озеро Жалтырь (Аккайынский)
  • озеро Жарколь
  • озеро Рыбное (Воскресеновка)
  • озеро Долгое Большое
  • озеро Никульское
  • озеро Чалково
  • озеро Башкирское
  • озеро Беленок
  • озеро Утиное
  • озеро Кривое (Жамбылский)
  • озеро Косколь Малый
  • озеро Шубное
  • озеро Моховое
  • озеро Новое
  • озеро Окунево
  • озеро Аксуат
  • озеро Половинное
  • озеро Придворное
  • озеро Чебачки

Как пояснили в МСХ, согласно закону "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира" лимит изъятия объектов животного мира определяется в соответствии с биологическим обоснованием, подготовленным на основании материалов учета численности, мониторингом объектов животного мира и среды их обитания, научных исследований и утверждается уполномоченным органом.

"В связи с предоставленными биологическими обоснованиями на рыбохозяйственные водоемы Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, вносятся соответствующие дополнения в приказ министра сельского хозяйства "Об утверждении лимитов изъятия рыбных ресурсов и других водных животных с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года", - говорится в обосновании.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 августа.

Ранее мы рассказали, сколько можно выловить рыбы с 1 июля 2024 года по 1 июля 2025 года: установлены лимиты.

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