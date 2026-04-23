Обновлены правила выдачи разрешения на ловлю рыбы

Приказом министра сельского хозяйства от 15 апреля 2026 года утверждены Правила оказания государственной услуги "Выдача разрешения на изъятие рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию", сообщает Zakon.kz.

Государственная услуга оказывается межобластной бассейновой инспекцией рыбного хозяйства Комитета рыбного хозяйства МCХ РК физическим и юридическим лицам.

Госуслуга оказывается за один рабочий день бесплатно.

Для ее получения нужно подать заявление услугодателю для получения разрешения на изъятие рыб и других водных животных, численность которых подлежит регулированию.

При направлении заявления через портал в "личном кабинете" услугополучателя отображается статус о принятии заявления для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Справка о регистрации (перерегистрации) юридического лица, сведения о регистрации индивидуального предпринимателя, либо о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, о документе, удостоверяющем личность физического лица, услугодатель получает из государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

Канцелярия услугодателя в день поступления заявления осуществляет прием, регистрацию в цифровой системе "Государственная база данных "Е-лицензирование" (ГБД "Е-лицензирование") и направляет на рассмотрение услугодателю.

При выявлении оснований для отказа услугодатель оформляет мотивированный отказ в оказании государственной услуги и направляет его посредством портала в "личный кабинет" услугополучателя ГБД "Е-лицензирование" в форме электронного документа, подписанного ЭЦП руководителя услугодателя.

При предоставлении полного пакета документов работник ответственного подразделения в течение одного рабочего дня рассматривает их на предмет соответствия требованиям Правил и оформляет разрешение на изъятие рыб и других водных животных.

Результат оказания государственной услуги направляется посредством портала в "личный кабинет" услугополучателя в "Е-лицензирование" в форме электронного документа, удостоверенного ЭЦП руководителя услугодателя.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней направляет информацию о внесенных изменениях или дополнениях в Правила оператору цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", а также в Единый контакт-центр.

Приказ вводится в действие 12 июля 2026 года.