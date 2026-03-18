Новые правила работы с персональными данными разъяснили в Минцифры

Фото: freepik

Министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 18 марта 2026 года на заседании правительства рассказал о новых правилах работы с персональными данными казахстанцев, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, в данном направлении новой Конституцией предусматривается ряд ограничений. "Предусматривается внедрение современных средств защиты персональных данных, включая маскирование и хэштирование персональных данных. Это позволит технически защитить персональные данные и снизить риски их раскрытия при несанкционированном доступе", – сказал Мадиев. Кроме того, планируется ограничить выгрузку данных из государственных баз данных. Приоритет будет отдаваться интеграции инфосистем, а выгрузки будут запрещены, за исключением строго определенных законом случаев. "Для упорядочивания и учета персональных данных, обрабатываемых как госорганами, так и частным сектором, будут созданы реестр операторов персональных данных с их классификацией и реестр доверенных иностранных получателей", – добавил Мадиев. Ранее наиболее важные моменты новой Конституции назвал премьер-министр Олжас Бектенов.

