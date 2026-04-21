Спецучреждения для подростков: внесены изменения в правила

Приказом и.о. министра просвещения от 10 апреля 2026 года внесены изменения и дополнения в Типовые правила деятельности организаций образования соответствующих типов и видов, за исключением организаций высшего и послевузовского образования, сообщает Zakon.kz.

Так, в Типовых правилах деятельности организаций среднего образования (начального, основного среднего и общего среднего) уточняется, что для детей с девиантным поведением созданы специальные организации образования, обеспечивающие воспитание, обучение и социальную реабилитацию несовершеннолетних.

Предусмотрено, что специальная организация образования разрабатывает свой устав на основе Социального кодекса РК, законов "Об образовании", "О профилактике правонарушений", "О правах ребенка в Республике Казахстан", "О государственном имуществе" и настоящих Правил.

Указывается, что специальные организации образования являются учебно-воспитательными учреждениями и создаются в целях обеспечения воспитания, обучения и социальной реабилитации несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, систематически совершающих правонарушения, влекущие меры административного воздействия, злостно уклоняющихся от получения начального, основного среднего и общего среднего образования, систематически совершающих самовольные уходы из семьи, организаций образования, совершающих иное антиобщественное поведение.

Решение о создании, реорганизации и ликвидации специальных организаций образования принимается местными исполнительными органами по согласованию с уполномоченным органом в области образования.

Несовершеннолетний может быть направлен в специальную организацию образования на срок от шести месяцев до одного года.

В случаях, когда несовершеннолетний подозреваемый, который по условиям жизни и воспитания не может быть оставлен в прежнем месте жительства, он по постановлению органа, ведущего уголовный процесс, при участии органов опеки и попечительства помещается для проживания на период производства по уголовному делу в специальную организацию образования.

При рассмотрении вопроса о направлении несовершеннолетних в специальные организации образования обязательно участие прокурора.

Сбор документов, необходимых для помещения несовершеннолетних в специальную организацию образования, обеспечивают органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, органы внутренних дел, осуществляющие выявление и учет несовершеннолетних.

Администрация специальных организаций образования:

обеспечивает специальные условия содержания несовершеннолетних, включающие в себя охрану территории указанного учреждения, личную безопасность воспитанников и их максимальную защищенность от негативного влияния, ограничение свободного входа на территорию указанного учреждения посторонних лиц и самовольного ухода из него воспитанников, круглосуточный прием несовершеннолетних, наблюдение и контроль за несовершеннолетними, в том числе во время, отведенное для сна, проведение личного осмотра несовершеннолетних, их вещей и спальных помещений;

обеспечивает получение среднего образования несовершеннолетним в специальных организациях образования;

информирует органы внутренних дел по месту нахождения указанного учреждения и по месту жительства несовершеннолетних о фактах их самовольного ухода и принимает непосредственное участие по их розыску и возвращению;

направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту жительства несовершеннолетнего извещение о его выпуске из указанного учреждения не позднее чем за один месяц до окончания срока пребывания, а также характеристику на несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем мер по индивидуальной профилактике правонарушений и оказания ему содействия в трудовом и бытовом устройстве.

Предусмотрено, что срок пребывания несовершеннолетних в специальных организациях образования, определенный судом, может быть продлен судом по месту нахождения специальной организации образования по заявлению органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству, или органа внутренних дел, только в случаях:

необходимости завершения несовершеннолетним общеобразовательной или профессиональной подготовки на основании ходатайства несовершеннолетнего;

систематического совершения правонарушений, влекущих меры административного воздействия, злостного уклонения от получения среднего образования, самовольных уходов из специальных организаций образования, совершения иного антиобщественного поведения.

Пребывание несовершеннолетнего в специальной организации образования может быть прекращено досрочно в судебном порядке на основании представления администрации учреждения либо территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, если суд по месту нахождения специальной организации образования придет к выводу, что несовершеннолетний для своего исправления больше не нуждается в применении данной меры.

В случае совершения воспитанником специальных организаций образования деяния, содержащего признаки преступления, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность, он может быть направлен в организации образования с особым режимом содержания.

Несовершеннолетние, выбывающие из специальных организаций образования досрочно или в связи с истечением срока, определенного судом, направляются к месту их дальнейшего устройства в сопровождении родителей или других законных представителей ребенка, а при невозможности их прибытия – в сопровождении работников специальной организации образования.

Несовершеннолетние выпускаются из специальных организаций образования при:

истечении срока, определенного судом, в день истечения этого срока;

досрочно в судебном порядке на основании представления администрации учреждения либо территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, если суд по месту нахождения специальной организации образования придет к выводу, что несовершеннолетний для своего исправления больше не нуждается в применении данной меры;

направлении несовершеннолетнего в организацию образования с особым режимом содержания;

наступлении обстоятельств, при которых несовершеннолетний не может находиться в данном учреждении.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что местный исполнительный орган в течение трех рабочих дней после прибытия несовершеннолетнего по месту жительства обязан вынести на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав вопрос о его дальнейшем обучении, занятости с составлением плана дальнейшей реабилитации.

Также правила дополнены пунктом:

Срок пребывания несовершеннолетнего в организации образования с особым режимом содержания, определенный судом, может быть продлен судом по представлению органа внутренних дел только в случаях:

необходимости завершения несовершеннолетним общеобразовательной или профессиональной подготовки с согласия либо по ходатайству несовершеннолетнего;

совершения деяния, содержащего признаки уголовного правонарушения, до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Несовершеннолетние, выбывающие из организации образования с особым режимом содержания, доставляются в места проживания в сопровождении работников организации образования с особым режимом содержания.

Во всех случаях выбытия администрация организации образования с особым режимом содержания выдает выпускникам комплект сезонной одежды и обуви, бывший в их пользовании в период нахождения в данном учреждении.

Приказ вводится в действие с 28 апреля 2026 года.