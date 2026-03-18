Минздрав подготовил изменения, позволяющие сделать медпомощь более доступной
Фото: Zakon.kz
Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, сообщает Zakon.kz.
В частности, предлагается:
- расширить консультативно-диагностическую помощь для людей, находящихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы;
- уточнить порядок оказания специализированной помощи по отдельным заболеваниям;
- дополнить список медицинских услуг для пациентов, которые находятся на постоянном наблюдении врачей в системе ОСМС;
- разрешить травматологам-ортопедам консультировать пациентов с травмами челюстно-лицевой области, если в медорганизации нет челюстно-лицевого хирурга. Это позволит быстрее оказать помощь пациенту;
- обновить нормативы времени для некоторых медицинских услуг, чтобы они соответствовали современной практике;
- расширить перечень веществ, которые могут выявляться при проведении мультипанельных экспресс-тестов, включая синтетические соединения.
Как отмечается, предлагаемые изменения позволят сделать получение консультаций и диагностических услуг более доступным и удобным для пациентов.
Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 апреля.
