Минздрав подготовил изменения, позволяющие сделать медпомощь более доступной

Министерство здравоохранения подготовило поправки в правила оказания специализированной медицинской помощи в амбулаторных условиях, сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается:

расширить консультативно-диагностическую помощь для людей, находящихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы;

уточнить порядок оказания специализированной помощи по отдельным заболеваниям;

дополнить список медицинских услуг для пациентов, которые находятся на постоянном наблюдении врачей в системе ОСМС;

разрешить травматологам-ортопедам консультировать пациентов с травмами челюстно-лицевой области, если в медорганизации нет челюстно-лицевого хирурга. Это позволит быстрее оказать помощь пациенту;

обновить нормативы времени для некоторых медицинских услуг, чтобы они соответствовали современной практике;

расширить перечень веществ, которые могут выявляться при проведении мультипанельных экспресс-тестов, включая синтетические соединения.

Как отмечается, предлагаемые изменения позволят сделать получение консультаций и диагностических услуг более доступным и удобным для пациентов.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 апреля.