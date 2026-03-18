Право

Приватизация жилья из госфонда: внесены изменения

Фото: Zakon.kz
Приказом министра промышленности и строительства от 11 марта 2026 года внесены изменения в Правила по оказанию государственной услуги "Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для получения госуслуги услугополучатель предоставляет в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" либо через веб-портал "цифрового правительства" заявление с приложением следующих документов:

  • копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей (по мере необходимости, в случае отсутствия сведений в цифровой системе);
  • договор найма либо ордер на жилище;
  • в случаях признания других лиц членами семьи услугополучателя, последним предоставляется копия решения суда о признании их членами семьи услугополучателя;
  • в случаях отсутствия сведений в цифровых системах граждане, относящиеся к пункту 8 статьи 13 Закона "О жилищных отношениях", дополнительно предоставляют копию документа, подтверждающую их право на безвозмездное получение в собственность занимаемых ими жилищ из государственного жилищного фонда;
  • граждане, относящиеся к категории государственных служащих, работников бюджетных организаций, военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, судей и лиц, занимающих государственные выборные должности, дополнительно предоставляют копию справки с места работы (службы) либо копию документа, подтверждающего трудовую деятельность работника;
  • кандидаты в космонавты, космонавты предоставляют копию документа, подтверждающий их статус, который присваивается правительством РК;
  • документ, подтверждающий отсутствие задолженности по договору найма жилища;
  • в случае приватизации – копию документа, подтверждающего принадлежность к категории граждан, имеющих право на безвозмездное получение в собственность жилища из государственного жилищного фонда.

Сведения документов, удостоверяющих личность, свидетельства о заключении или расторжении брака (после 1 июня 2008 года), о смерти (после 13 августа 2007 года), о рождении детей (после 13 августа 2007 года), сведения о наличии или отсутствии жилища (по Казахстану), принадлежащего им на праве собственности, сведения об адресе, решение суда о признании других лиц членами семьи услугополучателя, документов, подтверждающих принадлежность услугополучателя к социально уязвимым слоям населения, услугодатель получает на всех членов семьи из соответствующих государственных цифровых систем через шлюз "цифрового правительства".

При оказании государственной услуги не допускается истребование от услугополучателей документов и сведений, которые получаются из цифровых систем.

Предусмотрено, что услугополучатель дает согласие на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, при оказании государственных услуг, если иное не предусмотрено законами республики.

Кроме того, услугодатель обеспечивает внесение данных в цифровую систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги.

Также говорится, что уполномоченный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений, в течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения данных правил направляет информацию о внесенных изменениях или дополнениях оператору "цифрового правительства", а также в Единый контакт-центр".

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
14:42, Сегодня
09:44, 09 апреля 2025
16:14, 05 ноября 2025
15:25, Сегодня
14:54, Сегодня
14:52, Сегодня
14:17, Сегодня
