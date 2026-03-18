Обновлены требования к аудиторским организациям, проводящим обязательный аудит

Приказом министра финансов от 13 марта 2026 года внесены изменения в минимальные требования к аудиторским организациям, которые проводят обязательный аудит, сообщает Zakon.kz.

В частности, минимальные требования к аудиторским организациям изложены в новой редакции.

Так, говорится, что для проведения обязательного аудита организаций аудиторская организация, имеющая лицензию на осуществление аудиторской деятельности, должна соответствовать следующим минимальным требованиям:

наличие заключения аккредитованной профессиональной аудиторской организации, членом которой является аудиторская организация, по результатам проведенного внешнего контроля качества с оценкой "4" или "5" ;

; отсутствие в течение последнего одного года до даты заключения договора на оказание аудиторских услуг административных взысканий, налагаемых за нарушения законодательства об аудиторской деятельности в соответствии со статьей 247 Кодекса об административных правонарушениях;

до даты заключения договора на оказание аудиторских услуг административных взысканий, налагаемых за нарушения законодательства об аудиторской деятельности в соответствии со статьей 247 Кодекса об административных правонарушениях; наличие договора страхования гражданско-правовой ответственности аудиторской организации;

подлежит ротации в случае осуществления аудита одной организации, в том числе финансовой организации непрерывно на протяжении семи лет.

Указывается, что при наличии у аудиторской организации заключения профессионального совета по результатам проведенного внешнего контроля качества с оценкой "4" или "5" заключение аккредитованной профессиональной аудиторской организации не требуется.

Для проведения обязательного аудита национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний, недропользователей, помимо соответствия указанным минимальным требованиям, аудиторская организация должна соответствовать следующим требованиям:

срок занятия аудиторской деятельностью руководителя аудиторской организации не менее пяти лет ;

; наличие аудиторских отчетов по не менее 10 аудируемым субъектам на соответствие международным стандартам финансовой отчетности;

на соответствие международным стандартам финансовой отчетности; наличие заключения профессионального совета по результатам проведенного внешнего контроля качества с оценкой "4" или "5".

Для проведения обязательного аудита финансовых организаций (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального банка на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), помимо соответствия минимальным требованиям, аудиторская организация:

имеет в составе специалиста, который является руководителем группы, имеющим одну из полных квалификаций The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), Certified Management Accountant (CMA), Certified Internal Auditor (CIA), Institute of Internal Auditors (IIA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) в области бухгалтерского учета и аудита либо квалификационное свидетельство "аудитор" с опытом работы в области аудита соответствующих организаций в течение трех лет из последних пяти ;

; имеет в составе не менее двух специалистов, имеющих одну из полных квалификаций The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), "Certified Management Accountant (CMA), Certified Internal Auditor (CIA), Institute of Internal Auditors (IIA), Certified Financial Services Auditor (CFSA)" в области бухгалтерского учета и аудита либо квалификацию "аудитор" с опытом работы в области аудита соответствующих организаций в течение двух лет из последних пяти ;

; не имеет непогашенную задолженность перед аудируемой финансовой организацией во время проведения аудита или предоставления других услуг в соответствии с законом;

имеет в составе аудитора или руководителя группы, не имеющих задолженность перед аудируемой финансовой организацией по договору банковского займа, или по договору микрокредита во время проведения аудита, или предоставления других услуг в соответствии с законом.

Приказ вводится в действие с 28 марта 2026 года.