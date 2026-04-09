Обновлены требования к цифровой системе маркировки

Приказом и.о. министра торговли и интеграции внесены изменения в требования к информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, требования изложены в новой редакции.

Функциональные требования к цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров:

обеспечение уникальной идентификации каждой единицы товара, подлежащего маркировке средствами идентификации, путем присвоения товарам кодов маркировки.

Цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров не допускается повторной сериализации кода, нанесенного на товар или потребительскую упаковку, или материальный носитель, не выведенный из оборота.

обеспечение защиты кода маркировки товара от несанкционированной генерации, копирования, массового воспроизведения и других методов подделки;

обеспечение автоматизированного учета средств идентификации, в том числе путем смены статусов кодов маркировки;

обеспечение взаимосвязанного учета средств идентификации всех уровней агрегации упаковки товара (потребительская, групповая, транспортная);

обеспечение надлежащего исполнения налогоплательщиками, участниками внешнеэкономической деятельности налогового и таможенного законодательства РК;

обеспечение своевременного и в полном объеме представления в отраслевой уполномоченный государственный орган сведений для осуществления налогового и таможенного администрирования;

обеспечение осуществления общественного контроля в сфере маркировки товаров и проверки подлинности средства идентификации, нанесенного на товар, посредством мобильного приложения с возможностью отправки сообщения о выявленном нарушении.

При проверке подлинности средства идентификации, нанесенного на товар, цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров отображается информация о товаре, характеризующая его как минимум следующим набором сведений: торговое наименование, производитель, импортер, дата производства (если это предусмотрено), срок годности товара.

оценка достоверности результатов цифровой системы маркировки и прослеживаемости товаров;

обеспечение регистрации и учета всех участников оборота товаров в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров;

формирование, обработка и обмен электронными сопроводительными документами между участниками оборота товаров, содержащими сведения о маркированных товарах, в целях обеспечения их прослеживаемости;

обмен данными с цифровыми системами участников оборота товаров посредством цифровых электронных сервисов с использованием протоколов и интерфейсов электронного взаимодействия;

обеспечение передачи сведений о перемещаемых маркированных товарах между государствами – членами Евразийского экономического союза в рамках трансграничной торговли посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза;

обеспечение интеграции с цифровыми системами фискальных данных Республики Казахстан в части получения сведений о реализации маркированного товара;

формирование статистической и аналитической информации маркированных товаров для участников оборота товаров, являющихся производителями таких товаров;

обеспечение возможности структуризации и предоставления аккумулированных данных для аналитических систем в целях дальнейшего анализа, прогнозирования и поддержки принятия решений;

цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается возможность использования электронной цифровой подписи аккредитованных на территории РК удостоверяющих центров для их идентификации и аутентификации, а также обеспечения документооборота в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров;

цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается механизм автоматизированного форматно-логического контроля для проверки качества вводимых данных;

цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается Веб-приложение, предназначенное для выполнения пользовательских операций в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров;

цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается поддержка казахского и русского языков для реализации возможности выбора пользователями языка интерфейса;

цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается единство используемой участниками цифровой системы маркировки и прослеживаемости товаров нормативно-справочной информации в цифровой системе маркировки товаров, включая справочники, реестры и классификаторы;

время отклика цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров при запросе сведений о товарах не превышается 15 (пятнадцати) секунд;

цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается одновременное пользование системой не менее одного миллиона пользователей ;

; цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается возможность отслеживания регистрации действий пользователей цифровой системы с указанием даты, времени, IP-адреса компьютера пользователя.

Цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается интеграционное взаимодействие с государственными цифровыми ресурсами, в том числе посредством шлюза "Цифрового правительства", в части первичной приемки и периодической актуализации сведений из внешних цифровых систем:

реестр индивидуальных предпринимателей;

национальный удостоверяющий центр.

Цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается интеграционное взаимодействие с государственными цифровыми ресурсами уполномоченных государственных органов, в том числе посредством шлюза "Цифрового правительства", в части передачи или получения информации о маркированных товарах:

с цифровыми системами Министерства финансов РК для получения сведений о маркированных товарах в целях налогового и таможенного администрирования;

с цифровыми системами маркировки и прослеживаемости отраслевых уполномоченных органов по отдельным товарным группам (при необходимости).

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.