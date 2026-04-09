Право

Обновлены требования к цифровой системе маркировки

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2026 14:19 Фото: freepik
Приказом и.о. министра торговли и интеграции внесены изменения в требования к информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров, сообщает Zakon.kz.

В частности, требования изложены в новой редакции.

Функциональные требования к цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров:

  • обеспечение уникальной идентификации каждой единицы товара, подлежащего маркировке средствами идентификации, путем присвоения товарам кодов маркировки.

Цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров не допускается повторной сериализации кода, нанесенного на товар или потребительскую упаковку, или материальный носитель, не выведенный из оборота.

  • обеспечение защиты кода маркировки товара от несанкционированной генерации, копирования, массового воспроизведения и других методов подделки;
  • обеспечение автоматизированного учета средств идентификации, в том числе путем смены статусов кодов маркировки;
  • обеспечение взаимосвязанного учета средств идентификации всех уровней агрегации упаковки товара (потребительская, групповая, транспортная);
  • обеспечение надлежащего исполнения налогоплательщиками, участниками внешнеэкономической деятельности налогового и таможенного законодательства РК;
  • обеспечение своевременного и в полном объеме представления в отраслевой уполномоченный государственный орган сведений для осуществления налогового и таможенного администрирования;
  • обеспечение осуществления общественного контроля в сфере маркировки товаров и проверки подлинности средства идентификации, нанесенного на товар, посредством мобильного приложения с возможностью отправки сообщения о выявленном нарушении.

При проверке подлинности средства идентификации, нанесенного на товар, цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров отображается информация о товаре, характеризующая его как минимум следующим набором сведений: торговое наименование, производитель, импортер, дата производства (если это предусмотрено), срок годности товара.

  • оценка достоверности результатов цифровой системы маркировки и прослеживаемости товаров;
  • обеспечение регистрации и учета всех участников оборота товаров в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров;
  • формирование, обработка и обмен электронными сопроводительными документами между участниками оборота товаров, содержащими сведения о маркированных товарах, в целях обеспечения их прослеживаемости;
  • обмен данными с цифровыми системами участников оборота товаров посредством цифровых электронных сервисов с использованием протоколов и интерфейсов электронного взаимодействия;
  • обеспечение передачи сведений о перемещаемых маркированных товарах между государствами – членами Евразийского экономического союза в рамках трансграничной торговли посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза;
  • обеспечение интеграции с цифровыми системами фискальных данных Республики Казахстан в части получения сведений о реализации маркированного товара;
  • формирование статистической и аналитической информации маркированных товаров для участников оборота товаров, являющихся производителями таких товаров;
  • обеспечение возможности структуризации и предоставления аккумулированных данных для аналитических систем в целях дальнейшего анализа, прогнозирования и поддержки принятия решений;
  • цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается возможность использования электронной цифровой подписи аккредитованных на территории РК удостоверяющих центров для их идентификации и аутентификации, а также обеспечения документооборота в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров;
  • цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается механизм автоматизированного форматно-логического контроля для проверки качества вводимых данных;
  • цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается Веб-приложение, предназначенное для выполнения пользовательских операций в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров;
  • цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается поддержка казахского и русского языков для реализации возможности выбора пользователями языка интерфейса;
  • цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается единство используемой участниками цифровой системы маркировки и прослеживаемости товаров нормативно-справочной информации в цифровой системе маркировки товаров, включая справочники, реестры и классификаторы;
  • время отклика цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров при запросе сведений о товарах не превышается 15 (пятнадцати) секунд;
  • цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается одновременное пользование системой не менее одного миллиона пользователей;
  • цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается возможность отслеживания регистрации действий пользователей цифровой системы с указанием даты, времени, IP-адреса компьютера пользователя.

Цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается интеграционное взаимодействие с государственными цифровыми ресурсами, в том числе посредством шлюза "Цифрового правительства", в части первичной приемки и периодической актуализации сведений из внешних цифровых систем:

  • реестр индивидуальных предпринимателей;
  • национальный удостоверяющий центр.

Цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается интеграционное взаимодействие с государственными цифровыми ресурсами уполномоченных государственных органов, в том числе посредством шлюза "Цифрового правительства", в части передачи или получения информации о маркированных товарах:

  • с цифровыми системами Министерства финансов РК для получения сведений о маркированных товарах в целях налогового и таможенного администрирования;
  • с цифровыми системами маркировки и прослеживаемости отраслевых уполномоченных органов по отдельным товарным группам (при необходимости).

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
