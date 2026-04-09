Обновлены требования к цифровой системе маркировки
В частности, требования изложены в новой редакции.
Функциональные требования к цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров:
- обеспечение уникальной идентификации каждой единицы товара, подлежащего маркировке средствами идентификации, путем присвоения товарам кодов маркировки.
Цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров не допускается повторной сериализации кода, нанесенного на товар или потребительскую упаковку, или материальный носитель, не выведенный из оборота.
- обеспечение защиты кода маркировки товара от несанкционированной генерации, копирования, массового воспроизведения и других методов подделки;
- обеспечение автоматизированного учета средств идентификации, в том числе путем смены статусов кодов маркировки;
- обеспечение взаимосвязанного учета средств идентификации всех уровней агрегации упаковки товара (потребительская, групповая, транспортная);
- обеспечение надлежащего исполнения налогоплательщиками, участниками внешнеэкономической деятельности налогового и таможенного законодательства РК;
- обеспечение своевременного и в полном объеме представления в отраслевой уполномоченный государственный орган сведений для осуществления налогового и таможенного администрирования;
- обеспечение осуществления общественного контроля в сфере маркировки товаров и проверки подлинности средства идентификации, нанесенного на товар, посредством мобильного приложения с возможностью отправки сообщения о выявленном нарушении.
При проверке подлинности средства идентификации, нанесенного на товар, цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров отображается информация о товаре, характеризующая его как минимум следующим набором сведений: торговое наименование, производитель, импортер, дата производства (если это предусмотрено), срок годности товара.
- оценка достоверности результатов цифровой системы маркировки и прослеживаемости товаров;
- обеспечение регистрации и учета всех участников оборота товаров в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров;
- формирование, обработка и обмен электронными сопроводительными документами между участниками оборота товаров, содержащими сведения о маркированных товарах, в целях обеспечения их прослеживаемости;
- обмен данными с цифровыми системами участников оборота товаров посредством цифровых электронных сервисов с использованием протоколов и интерфейсов электронного взаимодействия;
- обеспечение передачи сведений о перемещаемых маркированных товарах между государствами – членами Евразийского экономического союза в рамках трансграничной торговли посредством интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза;
- обеспечение интеграции с цифровыми системами фискальных данных Республики Казахстан в части получения сведений о реализации маркированного товара;
- формирование статистической и аналитической информации маркированных товаров для участников оборота товаров, являющихся производителями таких товаров;
- обеспечение возможности структуризации и предоставления аккумулированных данных для аналитических систем в целях дальнейшего анализа, прогнозирования и поддержки принятия решений;
- цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается возможность использования электронной цифровой подписи аккредитованных на территории РК удостоверяющих центров для их идентификации и аутентификации, а также обеспечения документооборота в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров;
- цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается механизм автоматизированного форматно-логического контроля для проверки качества вводимых данных;
- цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается Веб-приложение, предназначенное для выполнения пользовательских операций в цифровой системе маркировки и прослеживаемости товаров;
- цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается поддержка казахского и русского языков для реализации возможности выбора пользователями языка интерфейса;
- цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается единство используемой участниками цифровой системы маркировки и прослеживаемости товаров нормативно-справочной информации в цифровой системе маркировки товаров, включая справочники, реестры и классификаторы;
- время отклика цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров при запросе сведений о товарах не превышается 15 (пятнадцати) секунд;
- цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается одновременное пользование системой не менее одного миллиона пользователей;
- цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров обеспечивается возможность отслеживания регистрации действий пользователей цифровой системы с указанием даты, времени, IP-адреса компьютера пользователя.
Цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается интеграционное взаимодействие с государственными цифровыми ресурсами, в том числе посредством шлюза "Цифрового правительства", в части первичной приемки и периодической актуализации сведений из внешних цифровых систем:
- реестр индивидуальных предпринимателей;
- национальный удостоверяющий центр.
Цифровой системой маркировки и прослеживаемости товаров реализовывается интеграционное взаимодействие с государственными цифровыми ресурсами уполномоченных государственных органов, в том числе посредством шлюза "Цифрового правительства", в части передачи или получения информации о маркированных товарах:
- с цифровыми системами Министерства финансов РК для получения сведений о маркированных товарах в целях налогового и таможенного администрирования;
- с цифровыми системами маркировки и прослеживаемости отраслевых уполномоченных органов по отдельным товарным группам (при необходимости).
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.