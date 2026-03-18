Трудовые права беременных и родителей детей до 3 лет, а также лиц с инвалидностью защитят особо

При наличии признаков трудовой деятельности работодатели должны заключать трудовой договор, а не ГПХ. Но если при этом в штат не берут людей уязвимых категорий, то работодателей обяжут писать объяснительные и могут привлекать к административной ответственности, пишет Zakon.kz.

Поправки в Трудовой кодекс следуют одни за другими. Последние несколько месяцев в Мажилисе одновременно находились сразу два законопроекта, содержащие изменения и дополнения в трудовое законодательство.

Первый из них – под названием "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения" – Мажилис принял 4 февраля 2026 года, направив его в Сенат. Последнему предоставляется срок в 60 дней после принятия Мажилисом, в течение которых он должен в отношении документа так или иначе определиться и в случае одобрения направить на подпись главе государства.

Однако не успел потенциальный закон пройти все необходимые процедуры, как Мажилис 18 марта рассмотрел в первом чтении еще один "трудовой" законопроект – "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования трудового законодательства".

Первый из них, если угодно, "о ГПХ", конкретней, предусматривает запрет "заключения с физическим лицом гражданско-правового договора, если в нем присутствует хотя бы один из отличительных признаков трудового договора". Конечно, только одной этой темой он не ограничивается.

Второй – какого-то четко определенного лейтмотива не имеет, затрагивая множество вопросов. Некоторые из них заслуживают, пожалуй, отдельного разговора. В данной же статье рассмотрим момент, который является развитием и прямым продолжением темы подмены договором ГПХ трудового договора, против чего был направлен предыдущий документ.

Не будем сейчас рассуждать, почему предлагаемые нормы не объединили в одном корпусе поправок. Говорим по существу.

Итак, уже принятыми поправками (направленными в Сенат) статья 26 Трудового кодекса дополнена пунктом 1-1:

"Не допускается заключение с физическим лицом гражданско-правового договора, если в нем присутствует хотя бы один из отличительных признаков трудового договора, предусмотренных статьей 27 настоящего Кодекса".

В свою очередь означенные признаки в статьи 27 ТК – это личное исполнение работы, нахождение в штате, трудовой график, заработная плата. И что важно, договор, содержащий хотя бы один такой признак, "признается трудовым договором независимо от его фактического наименования сторонами и влечет правовые последствия в соответствии с трудовым законодательством РК".

А за нарушение предусмотрена, помимо перезаключения договора, и административная ответственность – поправки (части 1-1 и 1-2 в статью 98 КОАП) вступили в силу 12 марта 2026 года, о чем Zakon.kz опубликовал ранее статью.

Однако это посчитали, судя по всему, недостаточным. Что предлагается в рассматриваемом сейчас в Мажилисе законопроекте?

В Трудовом кодексе есть статья 25 "Гарантии равенства прав и возможностей при заключении трудового договора":

"1. Запрещается нарушение равенства прав и возможностей при заключении трудового договора. 2. Беременность, наличие детей в возрасте до трех лет, несовершеннолетие, инвалидность не могут ограничивать право заключения трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом".

Так вот, в пункт 2 предлагается следующее дополнение:

"По требованию указанной в части первой настоящего пункта категории лиц работодатель обязан сообщить причину ограничения права заключения трудового договора в письменной форме".

Фактически работодателя заставляют писать объяснительную, если того потребуют названные недовольные категории граждан. После чего его могут оштрафовать: раньше бы это квалифицировалось только как допущение дискриминации в сфере труда (статья 90 КОАП), но после 12 марта, не исключено, уполномоченный орган усмотрит в этом также нарушение части 1-1 статьи 98:

"Нарушение работодателем порядка внесения информации о заключении и прекращении с работником трудового договора... совершенное в виде невнесения или несвоевременного внесения информации в единую систему учета трудовых договоров".

В РК, напомним, предусмотрено наложение административных взысканий за каждое правонарушение в отдельности, если деяние содержит сразу несколько составов (аналогично сложению наказаний по совокупности в уголовном праве; что примечательно, и в УК, и в КОАП этому посвящена статья под одним и те же номером 58).

По замыслу, это дополнительно защитит права работников, во всяком случае, указанных категорий: беременных, воспитывающих детей, лиц с инвалидностью. Но помимо вполне объяснимого желания помочь тем, кто более других в том нуждается, есть и другая причина.

Все вышеперечисленные категории составляют львиную долю получателей различной социальной помощи, в том числе из Государственного фонда социального страхования. Фонд формируется, конечно, из нескольких источников, но в значительной мере – за счет отчислений, которые выплачиваются с расходов работодателя на зарплату работников (статья 245 Социального кодекса)...

Логичная причина заставить работодателей брать работников данных категорий в штат.