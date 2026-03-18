Изменились правила усыновления детей в Казахстане

Постановлением правительства РК от 12 марта 2026 года внесены изменения в Правила передачи детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, на усыновление, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что преимущественное право при усыновлении ребенка имеют его родственники, а в случае их отсутствия – лица, состоящие в зарегистрированном браке (супружестве).

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица, за исключением:

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя, патронатного воспитателя, приемного родителя, приемного профессионального воспитателя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законами РК обязанностей;

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права согласно перечню заболеваний, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

лиц, не имеющих постоянного места жительства;

лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации;

лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании пунктов 1 и 2 части первой статьи 35 УПК РК);

лиц без гражданства;

лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный законодательством республики;

лиц, находящихся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;

граждан РК, постоянно проживающих на территории республики, не прошедших психологическую подготовку в порядке, установленном пунктом 4 статьи 91 Кодекса (за исключением близких родственников ребенка).

Правила дополнены пунктом о том, что лица, не состоящие между собой в браке (супружестве), не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.

Одно лицо может усыновить нескольких детей, являющихся братьями и сестрами или не состоящих между собой в родстве.

Если лица, желающие усыновить ребенка, состоят в браке (супружестве), либо совместно проживают с иными лицами, на супруга (супругу) либо на совместно проживающих лиц распространяются требования, установленные подпунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 13 пункта 2 статьи 91.

К иным лицам, совместно проживающим с лицами, желающими усыновить ребенка, относятся совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия ребенка на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке (супружестве).

Родственники, являющиеся гражданами РК и желающие усыновить детей, подают в орган по месту нахождения ребенка или через Республиканский банк данных:

письменное заявление о желании усыновить ребенка;

письменное согласие совместно проживающих лиц (при наличии) на усыновление ребенка;

справку о размере совокупного дохода;

справку о состоянии здоровья родственника, а также супруга(-и), если состоит в браке, и иных совместно проживающих лиц, подтверждающую отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минздрава;

копию документа, подтверждающего право пользования жилищем (в случае отсутствия жилища на праве собственности);

сертификат о прохождении психологической подготовки.

Сведения о наличии либо отсутствии судимости, а также информация о наличии либо отсутствии сведений специального учета лиц, признанных судом недееспособными и ограниченного дееспособными, родственника, супруга (-и), (если состоит в браке) и иных совместно проживающих лиц, орган получает из цифровых систем Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Орган получает согласие у родственника на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в цифровых системах, если иное не предусмотрено законами республики.

Кандидаты в усыновители, являющиеся гражданами РК, постоянно проживающие на территории республики, подают в орган по месту нахождения ребенка или через Республиканский банк данных:

письменное заявление о желании усыновить ребенка;

письменное согласие совместно проживающих лиц на усыновление ребенка;

справку о размере совокупного дохода;

справку о состоянии здоровья кандидата в усыновители, а также супруга(-и), если состоит в браке, и иных совместно проживающих лиц, подтверждающую отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем;

копию документа, подтверждающего право пользования жилищем (в случае отсутствия жилища на праве собственности);

сертификат о прохождении психологической подготовки.

Указывается, что при усыновлении ребенка, в отношении которого супругом заявителя установлено отцовство, к заявлению о желании усыновить ребенка прилагается заключение молекулярно-генетической экспертизы, подтверждающей отцовство в отношении усыновляемого ребенка.

Постановление вводится в действие с 28 марта 2026 года.