Право

Приватизация жилья из госфонда: что изменилось

Фото: freepik
Постановлением правительства от 19 марта 2026 года внесены изменения в Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, сообщает Zakon.kz.

В частности, с 12 июля 2026 года вводятся в действие ряд пунктов в новой редакции.

Так, уточняется, что веб-портал реестра государственного имущества – интернет-ресурс, размещенный в сети интернет по адресу: e-qazyna.kz, предоставляющий единую точку доступа к цифровой базе данных по договорам о приватизации жилища.

Для приобретения в собственность жилищ в порядке приватизации заявитель предоставляет в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" либо через веб-портал "цифровое правительство" на рассмотрение жилищной комиссии документы в соответствии с требованиями Правил по оказанию государственной услуги "Приватизация жилищ из государственного жилищного фонда".

В свою очередь жилищные комиссии в течение 30 календарных дней со дня сдачи заявителем документов принимают решение путем голосования о приватизации жилища либо выносят мотивированный отказ в приватизации.

При предоставлении документов на рассмотрение жилищной комиссии через веб-портал "цифровое правительство" состав жилищной комиссии формируется на веб-портале реестра.

Жилищные комиссии для голосования и принятия решения осуществляют вход на веб-портал реестра с использованием ЭЦП или посредством биометрической аутентификации личности.

После вынесения решения о приватизации передача жилища из жилищного фонда государственных предприятий и государственных учреждений в коммунальную собственность осуществляется в течение 15 календарных дней со дня вынесения решения о передаче из одного вида государственной собственности в другой, с использованием веб-портала реестра в электронной форме.

После вынесения решения о приватизации передача жилища из жилищного фонда коммунального государственного предприятия и коммунального государственного учреждения в коммунальный жилищный фонд производится в течение 15 календарных дней с использованием веб-портала реестра в электронной форме.

Приказ вводится в действие с 17 апреля 2026 года, за исключением норм, которые вводятся с 26 июля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
