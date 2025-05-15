Что изменилось в правилах усыновления казахстанских детей

Правительство РК постановлением от 8 мая 2025 года внесло изменения в Правила передачи детей, являющихся гражданами Республики Казахстан, на усыновление, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок:

передачи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся гражданами РК, на усыновление родственникам независимо от их гражданства и места жительства;

передачи детей на усыновление гражданам РК, постоянно проживающим на территории РК;

передачи детей, состоящих на централизованном учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Республиканском банке данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи, на усыновление гражданам РК, постоянно проживающим за пределами РК, иностранцам.

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей, рождение которых зарегистрировано в порядке, установленном Кодексом, и только в их интересах с учетом возможностей обеспечения полноценного физического, психического, духовного и нравственного развития, воспитания и образования ребенка.

При этом учитываются возраст, степень зрелости и согласие ребенка на усыновление, а также могут быть учтены его национальность, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и обучении.

В правила добавлена новая норма, согласно которой преимущественным правом на воспитание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обладают их родственники.

Помимо этого, поправками установлено, что усыновление ребенка в случае лишения родителей родительских прав допускается по истечении шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о лишении родителей родительских прав.

Усыновление ребенка, один из родителей которого лишен родительских прав, допускается с согласия другого родителя.

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица, за исключением:

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

супругов, один из которых признан судом недееспособным или ограниченно дееспособным;

лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в родительских правах;

лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение возложенных на него законами РК обязанностей;

бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские права, согласно перечню заболеваний, установленному уполномоченным органом в области здравоохранения;

лиц, не имеющих постоянного места жительства;

лиц, придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации;

лиц, имеющих непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления на момент усыновления;

лиц без гражданства;

лиц, которые на момент усыновления не имеют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, установленный законодательством РК;

лиц, состоящих на учетах в наркологическом или психоневрологическом диспансерах;

лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено) за уголовные правонарушения: убийство, умышленное причинение вреда здоровью, против здоровья населения и нравственности, половой неприкосновенности, за экстремистские или террористические преступления, торговлю людьми;

граждан РК, постоянно проживающих на территории РК, не прошедших психологическую подготовку (за исключением близких родственников ребенка).

Лица, не состоящие между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.

Одно лицо может усыновить нескольких детей, являющихся братьями и сестрами или не состоящих между собой в родстве.

Родственники, являющиеся гражданами РК и желающие усыновить детей, подают в орган по месту нахождения ребенка или через Республиканский банк данных:

письменное заявление о желании усыновить ребенка;

копию документа, удостоверяющего личность;

письменное согласие близких родственников на усыновление ребенка;

справку о размере совокупного дохода;

справку о семейном положении;

справку о состоянии здоровья, подтверждающую отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем;

справку об отсутствии судимости;

копию документа, подтверждающего право собственности на жилище или право пользования жилищем;

сертификат о прохождении психологической подготовки.

Родственники, не являющиеся гражданами РК, подают в уполномоченный орган в области защиты прав детей РК для дальнейшего препровождения в орган управления образованием области, города республиканского значения, столицы по месту нахождения ребенка:

письменное заявление о желании усыновить ребенка;

справку о доходах;

справку о семейном положении;

копии паспортов;

справки о состоянии здоровья, в том числе психического, об отсутствии наркотической (токсической), алкогольной зависимости;

справки об отсутствии судимости;

письменное согласие близких родственников на усыновление ребенка;

документ, подтверждающий наличие жилья;

справки о личных нравственных качествах потенциальных родителей, выдаваемые специально уполномоченными иностранными государственными органами и организациями по усыновлению;

документ, выданный компетентным органом принимающего государства, подтверждающий право на усыновление ребенка;

разрешение на въезд усыновленного ребенка из РК в принимающее государство;

обязательства о:

- регистрации усыновленного ребенка в Министерстве иностранных дел РК;

- сохранении гражданства РК за усыновленным ребенком и его нахождении на учете в загранучреждении РК до 18 лет;

- назначении опекунов в случае непредвиденных обстоятельств.

В случае нахождения ребенка в образовательной, медицинской и другой организации орган по месту нахождения ребенка в течение 5 рабочих дней с момента поступления заявления о желании усыновить ребенка выдает родственникам направление на посещение и общение с ребенком, сформированное Республиканским банком данных.

Кандидаты в усыновители, являющиеся гражданами РК, постоянно проживающие на территории РК, подают в орган по месту нахождения ребенка или через Республиканский банк данных:

письменное заявление о желании усыновить ребенка;

письменное согласие близких родственников на усыновление ребенка;

справку о размере совокупного дохода;

справку о семейном положении;

справку о состоянии здоровья, подтверждающую отсутствие заболеваний в соответствии с перечнем;

справку об отсутствии судимости;

копию документа, подтверждающего право собственности на жилище или право пользования жилищем;

сертификат о прохождении психологической подготовки.

Сведения о документах, удостоверяющих личность кандидатов в усыновители, являющихся гражданами РК, постоянно проживающих на территории РК, орган получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При усыновлении ребенка, в отношении которого супругом заявителя установлено отцовство, к заявлению о желании усыновить ребенка прилагается заключение молекулярно-генетической экспертизы, подтверждающей отцовство в отношении усыновляемого ребенка.

Также внесены изменения и дополнения в Правила осуществления функций государства по опеке и попечительству.

В частности, говорится, что функции государства по опеке и попечительству осуществляются в целях защиты прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в усыновлении передаче в приемную семью, приемную профессиональную семью, установлении над ними опеки или попечительства, патроната, и детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, на патронате, в приемной семье, приемной профессиональной семье, а также воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная норма начнет действовать с 1 июля 2025 года.

Норматив штатной численности специалистов органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству в отношении несовершеннолетних, определяется исходя из численности детского населения района, города областного значения, города республиканского значения, столицы в соотношении не менее одного специалиста к пяти тысячам детей.

Орган в установленном законодательством порядке обеспечивает защиту прав и интересов детей, недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних лиц через:

представление интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой или попечительством, на патронатном воспитании, в приемной и приемной профессиональной семье, а также в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних лиц в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей, патронатных воспитателей, приемных родителей, приемных профессиональных воспитателей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству РК или интересам подопечных либо, если опекуны или попечители, патронатные воспитатели, приемные родители, приемные профессиональные воспитатели не осуществляют защиту законных интересов подопечных; (с 1 июля 2025 года, – прим. ред.)

представление на основании письменного запроса суда информации о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, состоящих на первичном, централизованном учетах;

передачу детей, нуждающихся в специальных социальных услугах по основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 9) пункта 1 статьи 133 Социального кодекса Республики Казахстан, в приемную профессиональную семью и назначение выплаты денежных средств на их содержание; (с 1 июля 2025 года, – прим. ред.)

посещение приемных профессиональных семей по месту их проживания без предварительного уведомления; (с 1 июля 2025 года, – прим. ред.)

принятие мер в приоритетном порядке по возвращению родителям детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, а при невозможности возвращения родителям детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, – по передаче их на воспитание в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья); (с 1 июля 2025 года, – прим. ред.)

Защита прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется органом в установленном законодательством РК порядке путем передачи их на воспитание в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная и приемная профессиональная семья), а при отсутствии такой возможности – в организации всех типов для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Защита прав и интересов в отношении недееспособных или ограниченно дееспособных совершеннолетних лиц осуществляется органом в установленном законодательством РК порядке путем передачи их в семью (опека или попечительство), а при отсутствии такой возможности – в организации системы социальной защиты населения, оказывающие специальные социальные услуги недееспособным или ограниченно дееспособным совершеннолетним лицам.

Уточнено, что в этих целях орган:

ведет учет, подбирает и готовит граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на опеку (попечительство), патронат, в приемную и приемную профессиональную семью, гостевую семью, усыновление путем предоставления необходимой методической, психологической и юридической помощи;

осуществляет управление имуществом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, переданных на патронатное воспитание, в приемную и приемную профессиональную семью, либо воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также контроль за сохранностью данного имущества;

дает разрешение опекуну или попечителю, патронатным воспитателям, приемным родителям совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, или заключать от его имени договор поручительства, сдачи жилья в наем (аренду), в безвозмездное пользование или залог, сделки, влекущие отказ от принадлежащих подопечному прав от наследства по закону и завещанию, раздел его имущества или выдел из него доли, а также любые другие сделки, влекущие уменьшение имущества подопечного;

определяет каким образом расходуются средства, полученные опекуном, попечителем, патронатным воспитателем, приемным родителем, в результате совершенных сделок;

назначает и выплачивает пособия на содержание детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, переданных в приемную профессиональную семью;

осуществляет контроль за деятельностью опекунов и попечителей, патронатных воспитателей, приемных родителей, приемных профессиональных воспитателей, а также организаций, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

рассматривает жалобы на действия опекунов и попечителей, патронатных воспитателей, приемных родителей, приемных профессиональных воспитателей;

ведет учет предоставления опекунами, патронатными воспитателями, приемными родителями не реже одного раза в шесть месяцев, а также приемными профессиональными воспитателями не реже одного раза в квартал копии паспорта здоровья ребенка по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, и отчетов о работе по его воспитанию, расходовании денег, выделенных на его содержание, и управлении его имуществом по форме согласно приложению к настоящим Правилам;

отстраняет опекунов или попечителей, патронатных воспитателей, приемных родителей, приемных профессиональных воспитателей от исполнения своих обязанностей в случаях ненадлежащего их исполнения, в том числе при использовании ими опеки или попечительства в корыстных целях либо оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, и принимает необходимые меры.

Постановление вводится в действие с 24 мая 2025 года, за исключением некоторых норм, которые вводятся с 1 июля 2025 года.