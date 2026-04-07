Токаев подписал ряд законов

7 апреля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан".

Целью закона является укрепление сотрудничества, направленного на достижение целей Рамочной стратегии партнерства группы Всемирного банка в Казахстане на 2020-2025 годы, а также последующих стратегий и Национального плана развития до 2029 года в рамках реализации Стратегии "Казахстан-2050".

Заключение соглашения расширит инструменты финансирования проектов, направленных на устойчивый экономический рост и повышение уровня жизни, снизит нагрузку на бюджет и поможет определить приоритетные направления инвестиций.

Ратификация соглашения позволит применять политику и правила Всемирного банка в области:

антикоррупционных норм;

закупок товаров, работ и услуг;

экологических и социальных стандартов;

доступности информации;

гендерного развития.

Рамочным соглашением предусматривается сотрудничество по следующим основным направлениям:

повышение макроэкономической и фискальной устойчивости экономики;

модернизация инфраструктуры;

содействие в развитии сельскохозяйственного сектора;

улучшение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса;

увеличение инвестиций в социальные сектора, в том числе в здравоохранение и образование;

инновационное и цифровое развитие;

повышение энергоэффективности и устойчивости к изменению климата.

Кроме того, подписан закон "О ратификации Протокола, касающегося изменения статьи 50 а) Конвенции о международной гражданской авиации, и Протокола, касающегося изменения статьи 56 Конвенции о международной гражданской авиации".

"Суть вносимых изменений заключается в увеличении состава Совета ИКАО с 36 до 40 государств в целях обеспечения более справедливого, сбалансированного и географически представительного участия государств-членов; а также в увеличении состава Аэронавигационной комиссии с 19 до 21 члена для усиления технической экспертизы и повышения эффективности нормотворческой деятельности ИКАО. На 41-й сессии Ассамблеи ИКАО в 2022 году была принята резолюция, в которой государства-члены признали необходимость реформирования органов ИКАО и призвали к ускоренной ратификации соответствующих протоколов. Для вступления изменений в силу требуется 128 ратификаций, при этом на сегодняшний день данные изменения уже ратифицированы 120 государствами", – говорилось в заключении к документу.

Ратификация протоколов позволит Казахстану расширить возможности для более активного участия страны в формировании международной авиационной политики, а также создаст предпосылки для возможного продвижения кандидатуры страны в состав органов ИКАО.

Тексты законов публикуются в печати.

Также президент 7 апреля подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения".