События

Токаев подписал ряд законов

Подписание законов, назначения, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 17:06 Фото: Zakon.kz
7 апреля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Рамочного соглашения о партнерстве между Правительством Республики Казахстан с одной стороны и Международным банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией и Многосторонним агентством гарантии инвестиций с другой стороны по расширению сотрудничества в целях содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан".

Целью закона является укрепление сотрудничества, направленного на достижение целей Рамочной стратегии партнерства группы Всемирного банка в Казахстане на 2020-2025 годы, а также последующих стратегий и Национального плана развития до 2029 года в рамках реализации Стратегии "Казахстан-2050".

Заключение соглашения расширит инструменты финансирования проектов, направленных на устойчивый экономический рост и повышение уровня жизни, снизит нагрузку на бюджет и поможет определить приоритетные направления инвестиций.

Ратификация соглашения позволит применять политику и правила Всемирного банка в области:

  • антикоррупционных норм;
  • закупок товаров, работ и услуг;
  • экологических и социальных стандартов;
  • доступности информации;
  • гендерного развития.

Рамочным соглашением предусматривается сотрудничество по следующим основным направлениям:

  • повышение макроэкономической и фискальной устойчивости экономики;
  • модернизация инфраструктуры;
  • содействие в развитии сельскохозяйственного сектора;
  • улучшение доступа к финансированию для малого и среднего бизнеса;
  • увеличение инвестиций в социальные сектора, в том числе в здравоохранение и образование;
  • инновационное и цифровое развитие;
  • повышение энергоэффективности и устойчивости к изменению климата.

Кроме того, подписан закон "О ратификации Протокола, касающегося изменения статьи 50 а) Конвенции о международной гражданской авиации, и Протокола, касающегося изменения статьи 56 Конвенции о международной гражданской авиации".

"Суть вносимых изменений заключается в увеличении состава Совета ИКАО с 36 до 40 государств в целях обеспечения более справедливого, сбалансированного и географически представительного участия государств-членов; а также в увеличении состава Аэронавигационной комиссии с 19 до 21 члена для усиления технической экспертизы и повышения эффективности нормотворческой деятельности ИКАО. На 41-й сессии Ассамблеи ИКАО в 2022 году была принята резолюция, в которой государства-члены признали необходимость реформирования органов ИКАО и призвали к ускоренной ратификации соответствующих протоколов. Для вступления изменений в силу требуется 128 ратификаций, при этом на сегодняшний день данные изменения уже ратифицированы 120 государствами", – говорилось в заключении к документу.

Ратификация протоколов позволит Казахстану расширить возможности для более активного участия страны в формировании международной авиационной политики, а также создаст предпосылки для возможного продвижения кандидатуры страны в состав органов ИКАО.

Тексты законов публикуются в печати.

Также президент 7 апреля подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования безопасных условий труда, защиты трудовых прав работников и социального обеспечения".

Ирина Капитанова
Читайте также
Токаев подписал закон о банках
11:06, 16 января 2026
Токаев подписал закон о банках
Токаев подписал Закон РК "О теплоэнергетике"
16:16, 08 июля 2024
Токаев подписал Закон РК "О теплоэнергетике"
Токаев подписал закон по вопросам использования пастбищ
19:02, 27 февраля 2024
Токаев подписал закон по вопросам использования пастбищ
Последние
Популярные
Читайте также
Позорное судейство матча "Ордабасы" - "Атырау": какой вывод можно сделать после игры
17:31, Сегодня
Позорное судейство матча "Ордабасы" - "Атырау": какой вывод можно сделать после игры
Результаты второго дня турнира за 5-8 места в женской Национальной лиге по волейболу
17:27, Сегодня
Результаты второго дня турнира за 5-8 места в женской Национальной лиге по волейболу
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
17:17, Сегодня
Один из самых перспективных борцов Казахстана не вышел в финал дебютного ЧА среди взрослых
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
17:12, Сегодня
Команда Казахстана вышла в четвертьфинал международного турнира в Индонезии
