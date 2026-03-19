Перечень бесплатных лекарственных средств пополнится новым препаратом

Министерство здравоохранения подготовило изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

В частности, на основании решений Формулярной комиссии Минздрава в перечень включено лекарственное средство "Карипразин" (при психических заболеваниях).

Как поясняется, включение данного лекарства в Перечень амбулаторного лекарственного обеспечения направлено на повышение доступности современной терапии для пациентов с шизофренией и биполярным аффективным расстройством.

"В среднесрочной перспективе (в течение 12-24 месяцев) это позволит повысить приверженность лечению, снизить частоту обострений и повторных госпитализаций, а также оптимизировать затраты системы здравоохранения за счет сокращения расходов на стационарную помощь", – говорится в обосновании.

В документе говорится, что для участников процесса, в первую очередь, это пациенты с диагнозами шизофрении и биполярного аффективного расстройства, важно знать о включении нового препарата в список льготных лекарственных средств.

Медицинским учреждениям и аптекам придется обеспечить наличие данного препарата в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения. Министерству здравоохранения необходимо будет отслеживать эффективность и социально-экономические последствия данного изменения.

Таким образом, проект направлен на улучшение системы здравоохранения Казахстана через расширение доступных медикаментозных вариантов для лечения серьезных психических заболеваний.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 апреля.