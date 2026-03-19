Право

Перечень бесплатных лекарственных средств пополнится новым препаратом

Фото: unsplash
Министерство здравоохранения подготовило изменения в Перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями), сообщает Zakon.kz.

В частности, на основании решений Формулярной комиссии Минздрава в перечень включено лекарственное средство "Карипразин" (при психических заболеваниях).

Как поясняется, включение данного лекарства в Перечень амбулаторного лекарственного обеспечения направлено на повышение доступности современной терапии для пациентов с шизофренией и биполярным аффективным расстройством.

"В среднесрочной перспективе (в течение 12-24 месяцев) это позволит повысить приверженность лечению, снизить частоту обострений и повторных госпитализаций, а также оптимизировать затраты системы здравоохранения за счет сокращения расходов на стационарную помощь", –  говорится в обосновании.

В документе говорится, что для участников процесса, в первую очередь, это пациенты с диагнозами шизофрении и биполярного аффективного расстройства, важно знать о включении нового препарата в список льготных лекарственных средств.

Медицинским учреждениям и аптекам придется обеспечить наличие данного препарата в рамках амбулаторного лекарственного обеспечения. Министерству здравоохранения необходимо будет отслеживать эффективность и социально-экономические последствия данного изменения.

Таким образом, проект направлен на улучшение системы здравоохранения Казахстана через расширение доступных медикаментозных вариантов для лечения серьезных психических заболеваний.

Проект приказа размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 апреля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане расширят перечень бесплатных лекарственных средств
16:09, 02 июня 2025
В Казахстане расширят перечень бесплатных лекарственных средств
Казахстанцы смогут бесплатно получать новые лекарственные препараты
16:00, 24 февраля 2025
Казахстанцы смогут бесплатно получать новые лекарственные препараты
Минздрав исключает ряд лекарств для закупа в рамках ОСМС и бесплатной медпомощи
11:33, 02 мая 2024
Минздрав исключает ряд лекарств для закупа в рамках ОСМС и бесплатной медпомощи
Последние
Популярные
Читайте также
В России затруднились выявить победителя матча "Астана" - "Тобыл" в КПЛ
11:34, Сегодня
В России затруднились выявить победителя матча "Астана" - "Тобыл" в КПЛ
"Они - лучшие": дочь миллиардера из США возвела на вершину игру Рыбакиной и Соболенко
11:14, Сегодня
"Они - лучшие": дочь миллиардера из США возвела на вершину игру Рыбакиной и Соболенко
Казахстанские теннисистки пострадали на топ-турнире в Майами
10:52, Сегодня
Казахстанские теннисистки пострадали на топ-турнире в Майами
Экс-игрок "Астаны" отклонял предложения клубов из Казахстана: подробности
10:42, Сегодня
Экс-игрок "Астаны" отклонял предложения клубов из Казахстана: подробности
