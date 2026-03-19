Право

Утвержден план действий по реализации Информационной доктрины РК

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 15:21 Фото: pixabay
Правительство постановлением от 16 марта 2026 года утвердило План действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан на II этапе (2026-2028 годы), сообщает Zakon.kz.

План содержит ряд мер по совершенствованию информационной политики:

  • Выработка предложений по введению административной ответственности за несоблюдение требований по дубляжу иностранными теле-, радиоканалами.
  • Законодательное урегулирование деятельности представителей оккультной сферы на онлайн-платформах и в масс-медиа.
  • Разработка методических рекомендаций для собственников онлайн-платформ и их законных представительств по противодействию противоправному контенту.
  • Разработка мер по идентификации пользователей онлайн-платформ, направленных на обеспечение достоверности информации.
  • Разработка законодательных поправок, предусматривающих совершенствование механизмов деятельности теле-, радиоканалов свободного доступа.
  • Усиление мер по защите прав на собственное изображение в масс-медиа и на онлайн-платформах.
  • Внесение предложений по маркировке медиапродукции, созданной с помощью искусственного интеллекта.
  • Введение лицензирования для занятия деятельностью по распространению аудиовизуальных каналов.
  • Совершенствование механизма государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне.

Предусмотрены меры для повышения конкурентоспособности информационного пространства и качества отечественного информационного контента:

  • Расширение взаимодействия с зарубежными СМИ по обмену контентом путем заключения соглашений между отечественными и зарубежными СМИ.
  • Расширение географии международного вещания казахстанских телеканалов.
  • Производство и распространение познавательного, образовательно-воспитательного видеоконтента для детей.
  • Создание и трансляция документальных фильмов на актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической, культурной жизни общества.
  • Создание и трансляция документальных, художественных исторических фильмов и сериалов, показывающих объективную картину исторического прошлого, непрерывности цивилизации истории Казахстана и ее толкования.
  • Создание и трансляция документальных фильмов и сериалов, направленных на популяризацию 7 национальных ценностей, определенных в Информационной доктрине РК, а также в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.
  • Размещение и продвижение контента отечественных телеканалов на цифровых платформах (Aitu, YouTube и др.).
  • Принятие мер по выявлению незаконного распространения спутникового оборудования и карт условного доступа.
  • Обеспечение доступа населения к национальной сети телерадиовещания на всей территории РК.
  • Увеличение доли реализуемой отечественной аудиовизуальной продукции на зарубежные медиарынки.
  • Тестирование технологии вещания 5G Broadcast для обеспечения доступности государственных СМИ без сети Интернет.
  • Обеспечение бесперебойного функционирования цифровых платформ национальных телеканалов во время онлайн-трансляции крупных спортивных и иных мероприятий.
  • Утверждение методических рекомендаций по применению искусственного интеллекта в СМИ.
  • Принятие комплексных мер по борьбе с дезинформацией и "deepfake"-контентом.
  • Анализ и выработка мер по повышению эффективности работы МИО в сфере масс-медиа.

Для развития журналистики и повышения медиаграмотности населения предложены:

  • Разработка мер по реализации дуального обучения студентов по специальности "Журналистика".
  • Организация обучающих мероприятий по повышению медиаграмотности населения.
  • Проведение обучения по развитию отраслевой журналистики для представителей СМИ.
  • Подготовка электронного учебного пособия по курсам академии Euronews в Казахстане.
  • Утверждение методических рекомендаций для преподавателей ОВПО по медиаграмотности.
  • Создание видеокурса по актуальным направлениям медиасферы для журналистов.
  • Мониторинг тенденций в медиапространстве с привлечением ОВПО.
  • Организация обучающих мероприятий для уполномоченных лиц (подразделений) ЦГО и МИО по взаимодействию со СМИ.

Приказ введен в действие с 16 марта.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
