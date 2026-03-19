Утвержден план действий по реализации Информационной доктрины РК

Правительство постановлением от 16 марта 2026 года утвердило План действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан на II этапе (2026-2028 годы), сообщает Zakon.kz.

План содержит ряд мер по совершенствованию информационной политики: Выработка предложений по введению административной ответственности за несоблюдение требований по дубляжу иностранными теле-, радиоканалами.

Законодательное урегулирование деятельности представителей оккультной сферы на онлайн-платформах и в масс-медиа.

Разработка методических рекомендаций для собственников онлайн-платформ и их законных представительств по противодействию противоправному контенту.

Разработка мер по идентификации пользователей онлайн-платформ, направленных на обеспечение достоверности информации.

Разработка законодательных поправок, предусматривающих совершенствование механизмов деятельности теле-, радиоканалов свободного доступа.

Усиление мер по защите прав на собственное изображение в масс-медиа и на онлайн-платформах.

Внесение предложений по маркировке медиапродукции, созданной с помощью искусственного интеллекта.

Введение лицензирования для занятия деятельностью по распространению аудиовизуальных каналов.

Совершенствование механизма государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне. Предусмотрены меры для повышения конкурентоспособности информационного пространства и качества отечественного информационного контента: Расширение взаимодействия с зарубежными СМИ по обмену контентом путем заключения соглашений между отечественными и зарубежными СМИ.

Расширение географии международного вещания казахстанских телеканалов.

Производство и распространение познавательного, образовательно-воспитательного видеоконтента для детей.

Создание и трансляция документальных фильмов на актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической, культурной жизни общества.

Создание и трансляция документальных, художественных исторических фильмов и сериалов, показывающих объективную картину исторического прошлого, непрерывности цивилизации истории Казахстана и ее толкования.

Создание и трансляция документальных фильмов и сериалов, направленных на популяризацию 7 национальных ценностей, определенных в Информационной доктрине РК, а также в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.

Размещение и продвижение контента отечественных телеканалов на цифровых платформах (Aitu, YouTube и др.).

Принятие мер по выявлению незаконного распространения спутникового оборудования и карт условного доступа.

Обеспечение доступа населения к национальной сети телерадиовещания на всей территории РК.

Увеличение доли реализуемой отечественной аудиовизуальной продукции на зарубежные медиарынки.

Тестирование технологии вещания 5G Broadcast для обеспечения доступности государственных СМИ без сети Интернет.

Обеспечение бесперебойного функционирования цифровых платформ национальных телеканалов во время онлайн-трансляции крупных спортивных и иных мероприятий.

Утверждение методических рекомендаций по применению искусственного интеллекта в СМИ.

Принятие комплексных мер по борьбе с дезинформацией и "deepfake"-контентом.

Анализ и выработка мер по повышению эффективности работы МИО в сфере масс-медиа. Для развития журналистики и повышения медиаграмотности населения предложены: Разработка мер по реализации дуального обучения студентов по специальности "Журналистика".

Организация обучающих мероприятий по повышению медиаграмотности населения.

Проведение обучения по развитию отраслевой журналистики для представителей СМИ.

Подготовка электронного учебного пособия по курсам академии Euronews в Казахстане.

Утверждение методических рекомендаций для преподавателей ОВПО по медиаграмотности.

Создание видеокурса по актуальным направлениям медиасферы для журналистов.

Мониторинг тенденций в медиапространстве с привлечением ОВПО.

Организация обучающих мероприятий для уполномоченных лиц (подразделений) ЦГО и МИО по взаимодействию со СМИ. Приказ введен в действие с 16 марта.

