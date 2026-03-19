Утвержден план действий по реализации Информационной доктрины РК
Правительство постановлением от 16 марта 2026 года утвердило План действий по реализации Информационной доктрины Республики Казахстан на II этапе (2026-2028 годы), сообщает Zakon.kz.
План содержит ряд мер по совершенствованию информационной политики:
- Выработка предложений по введению административной ответственности за несоблюдение требований по дубляжу иностранными теле-, радиоканалами.
- Законодательное урегулирование деятельности представителей оккультной сферы на онлайн-платформах и в масс-медиа.
- Разработка методических рекомендаций для собственников онлайн-платформ и их законных представительств по противодействию противоправному контенту.
- Разработка мер по идентификации пользователей онлайн-платформ, направленных на обеспечение достоверности информации.
- Разработка законодательных поправок, предусматривающих совершенствование механизмов деятельности теле-, радиоканалов свободного доступа.
- Усиление мер по защите прав на собственное изображение в масс-медиа и на онлайн-платформах.
- Внесение предложений по маркировке медиапродукции, созданной с помощью искусственного интеллекта.
- Введение лицензирования для занятия деятельностью по распространению аудиовизуальных каналов.
- Совершенствование механизма государственного заказа по проведению государственной информационной политики на региональном уровне.
Предусмотрены меры для повышения конкурентоспособности информационного пространства и качества отечественного информационного контента:
- Расширение взаимодействия с зарубежными СМИ по обмену контентом путем заключения соглашений между отечественными и зарубежными СМИ.
- Расширение географии международного вещания казахстанских телеканалов.
- Производство и распространение познавательного, образовательно-воспитательного видеоконтента для детей.
- Создание и трансляция документальных фильмов на актуальные вопросы общественно-политической и социально-экономической, культурной жизни общества.
- Создание и трансляция документальных, художественных исторических фильмов и сериалов, показывающих объективную картину исторического прошлого, непрерывности цивилизации истории Казахстана и ее толкования.
- Создание и трансляция документальных фильмов и сериалов, направленных на популяризацию 7 национальных ценностей, определенных в Информационной доктрине РК, а также в сфере военно-патриотического воспитания молодежи.
- Размещение и продвижение контента отечественных телеканалов на цифровых платформах (Aitu, YouTube и др.).
- Принятие мер по выявлению незаконного распространения спутникового оборудования и карт условного доступа.
- Обеспечение доступа населения к национальной сети телерадиовещания на всей территории РК.
- Увеличение доли реализуемой отечественной аудиовизуальной продукции на зарубежные медиарынки.
- Тестирование технологии вещания 5G Broadcast для обеспечения доступности государственных СМИ без сети Интернет.
- Обеспечение бесперебойного функционирования цифровых платформ национальных телеканалов во время онлайн-трансляции крупных спортивных и иных мероприятий.
- Утверждение методических рекомендаций по применению искусственного интеллекта в СМИ.
- Принятие комплексных мер по борьбе с дезинформацией и "deepfake"-контентом.
- Анализ и выработка мер по повышению эффективности работы МИО в сфере масс-медиа.
Для развития журналистики и повышения медиаграмотности населения предложены:
- Разработка мер по реализации дуального обучения студентов по специальности "Журналистика".
- Организация обучающих мероприятий по повышению медиаграмотности населения.
- Проведение обучения по развитию отраслевой журналистики для представителей СМИ.
- Подготовка электронного учебного пособия по курсам академии Euronews в Казахстане.
- Утверждение методических рекомендаций для преподавателей ОВПО по медиаграмотности.
- Создание видеокурса по актуальным направлениям медиасферы для журналистов.
- Мониторинг тенденций в медиапространстве с привлечением ОВПО.
- Организация обучающих мероприятий для уполномоченных лиц (подразделений) ЦГО и МИО по взаимодействию со СМИ.
Приказ введен в действие с 16 марта.
