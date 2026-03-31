События

Казахстан усиливает защиту культурного наследия: утвержден план

дом правительства, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2026 17:22 Фото: primeminister.kz
Правительство Казахстана утвердило Комплексный план по сохранению и продвижению культурного наследия под эгидой ЮНЕСКО и ИСЕСКО на 2026-2028 годы. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы правительства, план предусматривает конкретные меры по сохранению памятников истории и культуры, поддержке нематериального наследия, подготовке специалистов и расширению участия Казахстана в международных программах и инициативах в этой сфере.

В числе основных задач – повышение качества охраны объектов всемирного наследия, продвижение культурных ценностей Казахстана в международной повестке, развитие экспертной и образовательной базы, а также более активное вовлечение общества в работу по сохранению наследия.

Комплексный план охватывает три ключевых направления: сохранение и популяризацию объектов материального культурного наследия, развитие и поддержку нематериального культурного наследия казахского народа, а также продвижение программы ЮНЕСКО "Память мира".

В части охраны памятников предусмотрены мониторинг состояния объектов международного значения, подготовка методического пособия по управлению объектами всемирного наследия ЮНЕСКО в Казахстане, а также расширение предварительного списка объектов культурного наследия для дальнейшего продвижения на международном уровне.

"Отдельный блок связан с международным сотрудничеством. В частности, запланированы межведомственные и экспертные консультации по подготовке возможной номинации "Шелковый путь: Каспийско-Волжский коридор". Также будет продолжена работа по продвижению многонациональной номинации "Алпамыс батыр" совместно с Азербайджаном, Турцией, Узбекистаном и Туркменистаном для включения в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО", – отмечено в сообщении.

Еще одно направление – подготовка к вступлению Казахстана в ИККРОМ, Международный центр по изучению вопросов сохранения и реставрации культурных ценностей. Это позволит расширить профессиональное сотрудничество и использовать современные подходы к сохранению и восстановлению объектов наследия.

"Существенная часть плана касается подготовки кадров. Ежегодно не менее 30 экспертов будут проходить обучение в рамках реализации Конвенции ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия. Международной образовательной корпорацией также предусмотрена разработка концептуальных и эскизных проектов по сохранению памятников в рамках программ бакалавриата и магистратуры", – дополнили в правительстве.

Отдельное внимание будет уделено элементам нематериального культурного наследия, находящимся под угрозой исчезновения. В их числе – изготовление и декорация казахской юрты, казахское ковроткачество и эпический жанр терме в ряде регионов страны.

Реализация плана позволит укрепить работу по сохранению культурного наследия, сократить дефицит профильных образовательных программ и специалистов, расширить участие местных сообществ и применение современных технологий в этой сфере.

Айсулу Омарова
