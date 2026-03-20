Право

Какие объекты цифровой инфраструктуры включены в цифровое правительство

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2026 09:40 Фото: freepik
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 17 марта 2026 года утвержден Перечень объектов цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", сообщает Zakon.kz.

В Перечень объектов цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" включена 31 цифровая система:

Цифровые системы:

  • веб-портал "цифрового правительства";
  • шлюз "цифрового правительства";
  • цифровая система "Государственная база данных "Физические лица";
  • цифровая система "Государственная база данных "Юридические лица";
  • цифровая система "Государственная база данных "Е-лицензирование";
  • цифровая система "Платежный шлюз "цифрового правительства";
  • цифровая система "Адресный регистр";
  • цифровая система "Интегрированная информационная система центров обслуживания населения";
  • цифровая система "Интранет-портал государственных органов Республики Казахстан";
  • единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан;
  • цифровая система "ЗАГС";
  • цифровая система "Регистр движимого имущества";
  • цифровая система "Мобильный офис Правительства Республики Казахстан";
  • цифровая система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде";
  • автоматизированная цифровая система "Государственный земельный кадастр";
  • цифровая система "Мобильное правительство";
  • программное обеспечение "Платформа "ASHYQ" (программа для электронно-вычислительной машины);
  • цифровая система "Е-обращение";
  • цифровая система "Единый электронный архив документов";
  • интегрированная цифровая система управление персоналом "Е-қызмет";
  • единая цифровая система юридической помощи "Е-заң көмегі";
  • цифровая система "Единая нотариальная информационная система";
  • цифровая система "Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции Республиканского государственного предприятия "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан";
  • цифровая система технического регулирования "Е-КТРМ";
  • цифровая система "Единый государственный кадастр недвижимости";
  • цифровая система централизованного сбора и хранения информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
  • цифровая система "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан";
  • цифровая система "Корневой удостоверяющий центр Республики Казахстан";
  • цифровая система "Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан";
  • цифровая система "Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан";
  • цифровая система "Доверенная третья сторона Республики Казахстан".

Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.

Ранее данный перечень включал 27 информационных систем. 

Читайте также
Возможность предоставления доступа супругам к счетам друг друга прокомментировали в Минфине
Обновлена методика расчета коэффициента зонирования для объектов недвижимости
Построение "смарт-городов" и "смарт-регионов" в РК: утверждена методика
Читайте также
В трёх сетах завершился матч Мирры Андреевой на топ-турнире в Майами
Джон Джонс не готов к завершению карьеры
Стало известно место КПЛ в рейтинге сильнейших футбольных лиг мира
Каким образом "Барыс" может завершить сезон на последнем месте Восточной конференции КХЛ
