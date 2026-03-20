Какие объекты цифровой инфраструктуры включены в цифровое правительство
Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 17 марта 2026 года утвержден Перечень объектов цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", сообщает Zakon.kz.
В Перечень объектов цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" включена 31 цифровая система:
Цифровые системы:
- веб-портал "цифрового правительства";
- шлюз "цифрового правительства";
- цифровая система "Государственная база данных "Физические лица";
- цифровая система "Государственная база данных "Юридические лица";
- цифровая система "Государственная база данных "Е-лицензирование";
- цифровая система "Платежный шлюз "цифрового правительства";
- цифровая система "Адресный регистр";
- цифровая система "Интегрированная информационная система центров обслуживания населения";
- цифровая система "Интранет-портал государственных органов Республики Казахстан";
- единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан;
- цифровая система "ЗАГС";
- цифровая система "Регистр движимого имущества";
- цифровая система "Мобильный офис Правительства Республики Казахстан";
- цифровая система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде";
- автоматизированная цифровая система "Государственный земельный кадастр";
- цифровая система "Мобильное правительство";
- программное обеспечение "Платформа "ASHYQ" (программа для электронно-вычислительной машины);
- цифровая система "Е-обращение";
- цифровая система "Единый электронный архив документов";
- интегрированная цифровая система управление персоналом "Е-қызмет";
- единая цифровая система юридической помощи "Е-заң көмегі";
- цифровая система "Единая нотариальная информационная система";
- цифровая система "Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции Республиканского государственного предприятия "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан";
- цифровая система технического регулирования "Е-КТРМ";
- цифровая система "Единый государственный кадастр недвижимости";
- цифровая система централизованного сбора и хранения информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;
- цифровая система "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан";
- цифровая система "Корневой удостоверяющий центр Республики Казахстан";
- цифровая система "Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан";
- цифровая система "Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан";
- цифровая система "Доверенная третья сторона Республики Казахстан".
Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года.
Ранее данный перечень включал 27 информационных систем.
