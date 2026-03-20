Какие объекты цифровой инфраструктуры включены в цифровое правительство

Фото: freepik

Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 17 марта 2026 года утвержден Перечень объектов цифровой инфраструктуры "цифрового правительства", сообщает Zakon.kz.

В Перечень объектов цифровой инфраструктуры "цифрового правительства" включена 31 цифровая система: Цифровые системы: веб-портал "цифрового правительства";

шлюз "цифрового правительства";

цифровая система "Государственная база данных "Физические лица";

цифровая система "Государственная база данных "Юридические лица";

цифровая система "Государственная база данных "Е-лицензирование";

цифровая система "Платежный шлюз "цифрового правительства";

цифровая система "Адресный регистр";

цифровая система "Интегрированная информационная система центров обслуживания населения";

цифровая система "Интранет-портал государственных органов Республики Казахстан";

единая система электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан;

цифровая система "ЗАГС";

цифровая система "Регистр движимого имущества";

цифровая система "Мобильный офис Правительства Республики Казахстан";

цифровая система "Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде";

автоматизированная цифровая система "Государственный земельный кадастр";

цифровая система "Мобильное правительство";

программное обеспечение "Платформа "ASHYQ" (программа для электронно-вычислительной машины);

цифровая система "Е-обращение";

цифровая система "Единый электронный архив документов";

интегрированная цифровая система управление персоналом "Е-қызмет";

единая цифровая система юридической помощи "Е-заң көмегі";

цифровая система "Единая нотариальная информационная система";

цифровая система "Контроль, учет и выдача учетно-контрольных марок и другой печатной продукции Республиканского государственного предприятия "Банкнотная фабрика Национального банка Республики Казахстан";

цифровая система технического регулирования "Е-КТРМ";

цифровая система "Единый государственный кадастр недвижимости";

цифровая система централизованного сбора и хранения информационных ресурсов в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства;

цифровая система "Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов Республики Казахстан";

цифровая система "Корневой удостоверяющий центр Республики Казахстан";

цифровая система "Удостоверяющий центр государственных органов Республики Казахстан";

цифровая система "Национальный удостоверяющий центр Республики Казахстан";

цифровая система "Доверенная третья сторона Республики Казахстан". Приказ вводится в действие с 12 июля 2026 года. Ранее данный перечень включал 27 информационных систем.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: